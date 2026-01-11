La ejemplar historia de Fernando "el de Bercianos", una persona dedicada a sus pueblos y vecinos

Fernando González Rodríguez, un alistano de pura cepa, pasará a la historia como una de las personas y alcaldes más emblemáticos de “La Raya” de España y Portugal al dejar el cargo y la vida pública tras tener que ser operado con carácter de máxima urgencia del corazón en Salamanca, solo un día después de participar y luchar el 12 de agosto contra el incendio de Puercas para que las llamas no arrasaran los pueblos Bercianos, Valer, Riofrío y Abejera.

Es Fernando un hombre de valores, a la antigua usanza, desde la honradez, la sencillez y el respeto, pero adaptado a los tiempos y a las necesidades actuales en busca de mejorar la calidad de vida de sus vecinos y paisanos. Atrás deja una intensa vida pública tanto como alcalde del Ayuntamiento de San Vicente de la Cabeza como de presidente de la cofradía del Santo Entierro de Bercianos.

Bercianos, allá en la ribera del río Aliste, fue la cuna de Fernando González Rodríguez, un rapaz alistano que allí comenzaba a escribir su insigne y peculiar historia un 30 de mayo de 1962, siendo desde niño una de las personas más involucradas en la vida social, humana, cultural, comunitaria y religiosa, heredando los valores y las tradiciones de sus padres y abuelos, que, a su vez, como buen vecino y autoridad ha sabido transmitir a las nuevas generaciones y muy en especial a sus hijos.

Hijo del maestro y querido “carpintero de Bercianos”, transcurrió su vida de adolescente y juventud entre puertas, carros, ventanas, escaños, zuelas y sierras, hasta que se casó con Engracia Blanco, la de Benicio, y junto a su mujer pusieron una granja de cebo de porcino. Tiene dos hijos, Carlos (Doctor en Biología) que trabaja como científico en Estados Unidos y Clara (Técnica Superior en Laboratorio) en Madrid.

Fernando González con la capa alistana / Ch. S.

Conductor profesional de profesión, la mayor parte de su vida laboral la pasó al volante como camionero del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos de la Mancomunidad de Servicios “Tierras de Aliste”, primero con la empresa “Graveras del Magdalena” (de los Hermanos Tábara de Benavente) y luego ya contratado por la agrupación de municipios al asumir ésta la gestión directa.

Uno de los momentos álgidos de su vida llegaba en 2005 cuando era elegido por unanimidad presidente de la Hermandad Penitencial del Santo Entierro de Bercianos, un insigne cargo que desempeñaría durante diecisiete años, hasta el 7 de agosto de 2022.

Durante su mandato vivió la histórica cofradía sus momentos de mayor esplendor siendo declarada primero, en 2012, Fiesta de Interés Turístico Regional de Castilla y León, y luego, en 2014, BIC (Bien de Interés Cultural). Bajo su presidencia se restauraron la “Santa Urna” y las “Bulas Papales”, se remodeló la “Plaza de la Pasión” y se puso en marcha el Museo y Centro de Interpretación de la Semana Santa de Bercianos, amén de levantarse el “Monumento al Cofrade” obra del querido y añorado imaginero Ricardo Flecha Barrio.

Fernando González, a la izquierda, en su último acto como alcalde / Ch. S.

Unida, a nivel administrativo, a la cofradía del Santo Entierro, fue él también uno de los fundadores y primer presidente de la Asociación Cultural “San Mamés” cuya primera e historia Junta Directiva estuvo compuesta por Rubén Pérez Pérez, Dominga Martín García, Marciano Pérez Blanco, Pedro García del Río y Diego Pérez Pérez.

Fernando González Rodríguez daba su salto a la política municipal en mayo de 2011 como cabeza de lista del Partido Popular ganando los comicios por mayoría absoluta en cuatro ocasiones, 2011, 2015, 2019 y 2023, desempeñando el cargo durante catorce años, hasta que tuvo que dejarlo el 26 de agosto de 2025 por motivos estrictamente personales relacionados con la salud.

Un largo camino, lleno de objetivos conseguidos, donde formaba un tándem perfecto e imprescindible con el magnífico secretario Ignacio Sanz de la Hoya sin lugar a dudas otro gran ejemplo de una buena labor como funcionario en tierras alistanas.

Entre sus logros y los de las Corporaciones Municipales por el presididas estuvieron a nivel viario la adecuación y mejora de la carretera ZA-P-14017 de Alcañices a Ferreras de Abajo, así como el camino rural asfaltado de Cabañas a Villarino de Cebal por Palazuelo de las Cuevas, el puente sobre el río “Espinoso” en la vereda de Alcañices en su tramo de Bercianos a Riofrío y la variante de la carretera ZA-P-1405 de Zamora a Mahide, de tierra, sobre la Vereda Real de Galicia, desde “La Laguna” (viniendo de Valer) hasta el “Cruce de San Vicente” (pasado el Calvario).

En unos tiempos donde la factura de la luz ahogaba a las arcas municipales de cada municipio, González Rodríguez sacó adelante la eficiencia energética actuando primero en la renovación de los alumbrados públicos de los cuatro pueblos pasando a las luminarias led y luego colocando placas fotovoltaicas en inmuebles y servicios municipales para el autoconsumo.

Fernando González junto a su mujer y su hijo Carlos / Ch. S.

Él fue quien lideró como alcalde ante la Junta de Castilla y León el resurgir de los procesos de las concentraciones parcelarias, durante décadas estancados y sin avance alguno, en un último intento por erradicar el minifundismo existente para lograr que las familias que decidan quedarse en los pueblos y vivir del sector agroganadero puedan hacerse con unas nuevas propiedades (fincas de reemplazo) e infraestructuras (red viaria) acordes con los tiempos y las necesidades que hagan de la agricultura y de la ganadería un sector viable.

El mantenimiento y mejora del servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable fue otra de sus grandes apuestas actuándose en distintas vertientes como la renovación de las tuberías de PVC por las de polietileno, mejora de los acuíferos superficiales (manantiales), perforación de nuevos pozos de sondeo y construcción de depósitos de almacenamiento y distribución o estaciones de tratamiento para eliminar los altos contenidos en minerales.

Por sus obras le conoceréis dicen las Sargadas Escrituras y, de bien nacidos es ser agradecidos, sus vecinos, cofrades, paisanos y allegados no dudan en ensalzar la labor de “un hombre dedicado en cuerpo y alma al prójimo, a las familias y a la comunidad vecinal, así como a sus siempre veneradas tierras alistanas: Fernando González Rodríguez”.