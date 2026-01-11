Cincuenta jabalíes abatidos en una montería celebrada en la Dehesa de Soguino

La Dehesa de Soguino, en la provincia de Zamora, ha sido escenario hoy de una destacada montería que se ha saldado con el cobro de 50 jabalíes, en una jornada marcada por la buena organización y el estricto cumplimiento de las medidas de seguridad de los participantes.

La montería, organizada por Hunters Duero, bajo la dirección de Manu Zurdo, se desarrolló con total normalidad gracias a una planificación cuidada y a la eficaz coordinación entre organización, las 8 rehalas y los 75 cazadores. La correcta colocación de los puestos, el control de los accesos y el respeto a las normas de seguridad fueron aspectos clave para que la jornada transcurriera sin incidentes.

El buen comportamiento del monte y la abundancia de jabalíes en las manchas contribuyeron a un resultado notable, reflejo del trabajo continuado de gestión cinegética que se lleva a cabo en la finca. La Dehesa de Soguino se consolida así como uno de los referentes de la caza mayor de Castilla y Leon

La montería celebrada hoy es la tercera de la temporada en fincas propiedad de la familia Colino. La primera tuvo lugar en el coto de Villagarcía, donde se cobraron 52 jabalíes, seguida de la celebrada en las fincas del El Cubeto y La Monja con un balance de 42 jabalíes, y culminando ahora en la Dehesa de Soguino, donde se han abatido otros 50 jabalíes.