El club de lectura de este pueblo de Zamora, tras los pasos de Miguel de Unamuno

Aficionados a los libros de Villafáfila comparten una visita cultural a Salamanca y exploran el legado personal y literario del escritor

Los participantes en la iniciativa se dirigen a visitar una de las Catedrales de la ciudad. | CEDIDA

M. J. Cachazo

"Dejarse llevar por la literatura, la historia y las palabras que habitan en sus calles". Con estos "pretextos", el club de lectura de Villafáfila ha celebrado recientemente una visita cultural a Salamanca durante la que los participantes pudieron disfrutar de una experiencia literaria completa y acercarse a una figura muy apreciada por sus integrantes: Miguel de Unamuno.

De la mano de los guías Luciano y Teresa, los miembros del colectivo disfrutaron de una intensa jornada, en la que la ciudad de Salamanca se convirtió en un "libro abierto", porque cada rincón de su casco histórico ofreció a los aficionados a la lectura "una página cargada de sentido, memoria y emoción".

A lo largo del recorrido, los integrantes del club de lectura de Villafáfila pudieron descubrir espacios tan emblemáticos de la capital charra como la Casa de las Conchas, la calle Bordadores, el Patio de Escuelas o su Universidad, en la que accedieron al Paraninfo o la Biblioteca, además de recorrer diversas aulas.

Los aficionados a la lectura de Villafáfila visitan la Plaza Mayor de la capital charra. | CEDIDA

El escritor de la Generación del 98 y uno de los principales intelectuales españoles de principios del siglo XX, Miguel de Unamuno, fue uno de los ejes de la visita cultural. De hecho, los participantes en la iniciativa tuvieron la oportunidad de recorrer su Casa Museo, un espacio "cargado de memoria y emoción".

Acompañados por el guía Jorge, los integrantes del club de lectura compartieron en la biblioteca de la Casa-Museo uno de los momentos más especiales de la jornada, cuando Pablo de Unamuno recitó con emoción varios poemas de su abuelo, en un lugar cargado de simbolismo.

Un recorrido por las Catedrales de Salamanca, por la calle Tentenecio y su leyenda, o descubrir los rincones literarios de la Plaza Mayor, permitieron a los aficionados establecer un diálogo entre la literatura y la historia de la ciudad.

La última parada de la visita fue la Casa Lis, un espacio que sorprendió y emocionó a los participantes en la jornada de convivencia.

Miembros del club de lectura en una estancia de la Universidad de Salamanca. | CEDIDA

Tras disfrutar de una experiencia inolvidable, en la que el hilo conductor fueron la literatura y la historia, el club de lectura ha agradecido públicamente la colaboración de Pablo Unamuno y de Pepa, de los "guías excepcionales" Luciano y Teresa, y de Jorge de la Casa-Museo de Unamuno "por acompañarnos y por ayudarnos a comprender aún mejor la dimensión humana y literaria del escritor".

Los participantes en la visita cultural regresaron a Villafáfila con la sensación de haber vivido una auténtica experiencia literaria compartida, de las que "dejan muy buen sabor de boca y que, sin duda, invitan a repetir".

El escritor y concejal de Cultura del Ayuntamiento de Villafáfila, Javier Martín, y Lidia García coordinan el club de lectura, iniciativa que se puso en marcha hace poco más de dos años y que se ha consolidado como un referente cultural y como un motor de dinamización de la localidad.

A lo largo del año, el club de lectura celebra diferentes reuniones en las que los participantes comparten impresiones sobre diferentes libros y disfrutan de encuentros con escritores, al margen de otras iniciativas como la jornada literaria celebrada en abril del pasado año, que reunió en Villafáfila a un nutrido grupo de autores de Zamora y Valladolid.

