Los Caretos asaltan la frontera de Rihonor, la mascarada más singular con doble nacionalidad

Con expectación se desarrolló la recuperación de A Festa dos Deis de los barrios español y portugués de Rihonor de Castilla y Rio de Onor. Los caretos que se saltaron una generación, desde hacía más de 30 años no salían a correr las casas, volvieron a recorrer las casas. Los vecinos más mayores fueron los que con mayor ilusión recibieron los caretos.

Pepe y Elvira, un matrimonio de la parte española, fueron de los primeros en abrir sus puertas para sacar el chorizo, el vino y los dulces que viellas y caretos fueron pinchando o echando a la cesta. Desde un balcón otra vecina observaba la multitud de fotógrafos que siguían la mascarada. Todos los trajes se han recuperado dentro de un proyecto de Cryosanabria siguiendo las descripciones de los mayores, pero hubo sorpresas, de tal forma que una vecina que se sumó al recorrido se atavió con una capa parda de gala de su bisabuelo.

GALERÍA | Mascarada de Los Caretos de Rihonor / Araceli Saavedra

“Mi padre y los de su generación sí salieron pero yo no, ni los de mi generación” resumía una vecina septuagenaria del barrio portugués. Los caretos y viellas y la filandorra entraron en la cocina para alboroto de los niños que había en la casa.

Numerosos vecinos de la comarca de Sanabria y de Tras-Os-Montes se acercaron hasta la aldea para ser testigos de esta fiesta del solsticio de invierno y participar del recorrido. Los establecimientos también contribuyeron a llenar la cesta del aguinaldo.

Otro vecino octogenario seguía con impaciencia desde la iglesia el recorrido de los caretos a la altura del campin, al otro lado del río, “para darle la choriça” y recordaba, con una sonrisa, que “una vez me vestí de careto” y “se hacía entre los dos pueblos”. De puerta en puerta fueron recorriendo la frontera ibérica con la mascarada más singular por su doble nacionalidad.