El Banco de Germoplasma custodia del material genético del burro zamorano

La Asociación Nacional de Criadores de la Raza Autóctona Asnal Zamorano Leonesa (Aszal) ha firmado un convenio oficial con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación cuyo objetivo principal se centrará en garantizar tanto el depósito como la custodia del material genético de la pura sangre más emblemática de "La Raya" de España y Portugal en el Banco Nacional de Protoplasma Animal ubicado en Colmenar Viejo (Madrid).

La optimizan del proceso de congelación del semen de burro Zamorano Leonés comenzó a fraguarse hace ya varios años gracias a las investigaciones realizadas por el Departamento de Reproducción Animal y Obstetricia de la Facultad de Veterinaria de las Universidad Complutense de Madrid. Ello permite el congelado de semen de machos de alto valor genético garantizándose la conservación indefinida del dicho material genético del oeste zamorano.

Un convenio el de ahora a dos bandas que no acarrea entre ambas partes contra prestaciones económicas y que aparte contempla la creación y puesta en marcha de una comisión para el seguimiento y a su vez el cumplimiento restrictivamente de la normativa de protección de datos. Se trata de un convenio "necesario" que se extenderá por un periodo de quince años, más concreta mente hasta 2040 con la posibilidad de poder ser ampliarlo hasta 2044.

Se han barajado todas las posibilidades, entre ellas una hipotética desaparición de Aszal, algo nada probable, caso concreto en que todo el material depositado en el Banco Nacional de Germoplasma Animal pasaría al Estado, el cual, en cualquier caso, solamente lo podría utilizar con vistas a reconstituir las razas extintas o en su caso incrementar su diversidad genérica en poblaciones amenazadas como es el actual caso de la Zamorano-Leonesa declarada en Peligro de Extinción.

Un hombre ataviado con la indumentaria tradicional a lomos de un burro. | CH. S.

Aszal, entidad presidida por Víctor Casas del Corral, ya había enviado un primer lote de ocho ejemplares y ahora otros once, preveyendo continuar a lo largo de este año 2026 con el envío de burras nodrizas hembras con vistas a probar si ese semen puede producir gestaciones o no.

Previa autorización de la Comisión Nacional de Zootecnia la custodia y liberación de dicho material genético será coordinado por el Ministerio de Agricultura, aportando Aszal el personal técnico para la selección y transporte de las muestras, estando obligados siempre a cumplirse todos los protocolos del Banco Nacional de Germoplasma Animal.

Las razas autóctonas declaradas en peligro de extinción por la Unión Europea como es el caso de la asnal Zamorano-Leonesa, según Jesús de Gabriel Pérez, "tenemos la obligación de tener un Banco de Germoplasma o lo que es lo mismo, semen, blastocitos u óvulos congelados cosa que desde Aszal hemos realizado a través del Censyra de Colmenar Viejo". Se trata de semen de distintos garañones de pura sangre que ahora se custodia congelado en nitrógeno líquido.

Ya con vistas a este año 2026 la Asociación Nacional de Criadores Aszal, que tiene como secretario técnico a Jesús de Gabriel Pérez, prevé poner en marcha un segundo convenció cuyo objetivo tendrá, como fin principal, la conservación de la raza Zamorano-Leonesa, así como su seguimiento informático, el cual se rubricará con la Facultad de Veterinaria de León.

Censo

Aszal dispone en la actualidad con un censo de alrededor de 1.700 animales de asnal Zamorano-Leonés de los cuales en torno a 600 son burresas o burras en edad reproductiva lo cual permite garantizar una natalidad más o menos estable de 120 buchos y buchas principalmente en Aliste, Tierra del Pan y Alba. Fuera de la provincia existen unos 200 ganaderos con reses de esta raza.

En 2019 echaba andar Buleza gracias que algunos miembros de Aszal decidieron unirse para intentar mantener el futuro de la raza mediante nuevas alternativas como la comercialización de leche de burra y elaborar otros productos con ella como quesos y yogures. Aszal sigue siendo el alma mater de la preservación de la pura sangre de asnal Zamorano-Leonesa.

Burros zamoranos / Ch. S.

La utilidad de la Zamorano-Leonesa en la economía rural agro ganadera tradicional se sustentaba antaño en distintas tareas: transporte de presionas y bultos en la actividad ganadera de ovino y vacuno, labores agrícolas en terrenos ligeros y producción de mulas. Actualmente la actividad se reduce al labrado de viñas o sembrado y recogida de patatas en pequeñas huertas. Unos usos tradicionales que serán sustituidos a causa del ensoberbecimiento de la población y la llegada de jóvenes que prefieren las "mulas mecánicas".

El Zamorano Leonés es un asno bien conformado y de gran corpulencia, cabeza muy voluminosa con pabellones auriculares anchos y agrandados, recio esqueleto por el que destacan sus extremidades y un buen temperamento; de hirsutismo acentuado, con pelo largo, basto y abundante, de buena talla y con gran disformismo sexual.

Han sido numerosas las Tesis realizadas sobre el “Zamorano Leonés” por José Lorenzo Ruíz en 1998 “Hematología y Bioquímica del Asno”; Consuelo Serres Dalmau en 2004 “Evaluación conservación de semen de burro”, Francisco Crespo Castejón en 2005 “Estudio de la congelación del semen e inseminación artificial en el asno” y Ana Laura Alvarez en 2005 “Actuaciones para la conservación del asno. Inseminación artificial con semen refrigerado y congelado”.