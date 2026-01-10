Año y medio sin retirar la cuba de un camión accidentado en Puente Quintos: "¿Dónde están Confederación y el Seprona?"

Casi año y medio después de que un fatal accidente terminara con la vida de un joven camionero en las inmediaciones de Puente Quintos, la cuba del vehículo permanece a la vera del río Esla. Así como días después de que el camión se precipitara por un terraplén la cabeza tractora fue retirada, no ocurrió lo mismo con la cuba de cemento.

"Al parecer la pluma no podía con la carga de 40 toneladas, pero se debería de haber buscado otro medio para arrastrarla y sacarla del río", apunta un vecino de la zona, habitual usuario de la carretera que enlaza las comarcas de Tierra de Campos y Tábara. "Es penoso pasar cada día por allí y encontrarse con esa chatarra, tanto por el recuerdo de lo que pasó como por la imagen lamentable que da en un paraje tan bonito".

Cuba abandonada en la orilla del Esla tras el accidente mortal en agosto de 2024 / Cedida

Este mismo empresario y ganadero de la zona cuestiona la "desidia de la administración competente" por permitir que la cuba continúe en el agua, a la orilla del río embalsado. "Tan exquisita como es la Confederación Hidrográfica del Duero para otras cosas, que nos fríe a multas en los pueblos, y con esto hace la vista gorda", cuestiona el denunciante del caso. Y de la misma forma dirige sus críticas hacia Medio Ambiente o el Seprona de la Guardia Civil, a quienes censura que apliquen un "doble rasero", más en un paraje tan emblemático y con gran atractivo natural como es el de Puente Quintos.

"Tanto que miran para otras cosas las agresiones al paisaje, a la fauna y al propio agua y no han sido capaces en más de año y medio de retirar o mandar retirar a quien corresponda ese montón de chatarra". La cuba aparece abandonada en la orilla del Esla, perfectamente visible desde la carretera ZA-123, junto al Puente Quintos, en el término municipal de Moreruela de Tábara.