Los vecinos de Ribadelago mantienen la llama del recuerdo, 67 años después de la rotura de la presa

Ribadelago mantiene encendida la llama del recuerdo de las 144 personas del pueblo que fallecieron en la catástrofe de la rotura de la presa, un año más, y suman 67 aniversarios. La iglesia parroquial de San Andrés acogió la misa de funeral en homenaje a esos familiares cercanos en la memoria, padres, abuelos, hijos, que pese al tiempo trascurrido no se olvidan. Cuarenta personas sintieron el frío del día y del templo pero se cobijaron al calor de las palabras del párroco que siempre reconfortan. El alcalde de Galende, Miguel Ángel Martos, llevaba la ofrenda de flores ante el altar, para luego ser depositada en el monumento a las víctimas.

El padre Miguel Ángel Fernández Orduña recordó que la lectura del Evangelio “nos ayuda a todos nosotros, en este momento, a recordar a esas personas que hace 67 años murieron en esa catástrofe y que hoy estamos pidiendo por ellos, para que ellos también experimenten la resurrección de Jesús”. En el templo se echa de menos, en cada aniversario que se va sumando, la presencia de los vecinos ya octogenarios y nonagenarios que sobrevivieron a la catástrofe y a la pérdida de seres queridos.

GALERÍA | Aniversario de la tragedia de Ribadelago / Araceli Saavedra

“Ese día sí que hacía frío” comenta Asunción Parra a la hermana Pilar Cerezal antes de entrar en el templo. Asunción era una niña de 10 u 11 años y estaba acostada cuando el agua entró al pueblo y “nos sacaron de la cama” sin ropa y sin nada “entonces no dormías con un camisón que no había”. Cada familia ha trasmitido a la siguiente generación el recuerdo de esos hermanos, de esos padres, de esos abuelos que quedaron congelados en el recuerdo de esos niños, que a día de hoy son abuelos.

Asunción Parra y Eloína Fernández hacían la ofrenda ante el monumento del pueblo viejo de Ribadelago, tras el minuto de silencio y los estribillos que recuerdan a los creyentes que la muerte no es el final. El alcalde Miguel Ángel Martos cerraba el acto prestando el apoyo y colaboración con los vecinos.

El repaso obligado a los cambios en estos 365 días arroja mejoras en la cobertura de televisión, en un pueblo cercado por las montañas, gracias a la nueva instalación de un repetidor en San Martín de Castañeda. El alcalde añadió que “solo falta implementar la 7 y la 8. Es en lo que estamos trabajando”. Ribadelago se quedó sin el despliegue de fibra óptica “la empresa adjudicataria, Movistar, llegó a Ribadelago y aquí hay que soterrar. Se han ido y nos han dejado tirados con la fibra sin poner en Ribadelago Viejo. Aquí no puede ir por aire tienen que soterrarla. No nos están haciendo caso y nos estamos peleando con Movistar”.

Anunció “un proyecto muy ambicioso” para resolver el problema de abastecimiento de Ribadelago que es “bajar el agua del arroyo Segundera para que se acaben los problemas de turbidez y arrastres del abastecimiento de Ribadelago”. Concretó que las obras comenzarán cuando Somacyl finalice las obras en Vigo y San Martín de Castañeda “que ya lo han hecho y queda pendiente Ribadelago”. Agradeció que Somacyl “esté trabajando en las captaciones de todos los pueblos afectados por el incendio y lo están haciendo muy bien”.

El responsable de la Explotación de Presa y del Plan de Emergencia de la Zona Noroeste, Rafael Armas, asistía a los actos del aniversario de la catástrofe provocada por el agua. Evaluaba las consecuencias de la catástrofe más reciente, la del incendio. “En las estructuras de Endesa no ha habido daños porque estaban bastante bien mantenidas. Habíamos hecho las labores de desbroces. No perdimos las comunicaciones de fibra óptica y los refugios del plan de emergencia y el circuito hidráulico de canales no han sufrido daños”.

Armas corroboró que el sistema de emergencia “funciona perfectamente, Se han hecho labores habituales de mantenimiento como sustitución de baterías y demás”. Se hacen test diarios silencioso y hay una comprobación diaria por el sistema informático” que ante cualquier avería da el aviso.