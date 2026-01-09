Dos pueblos zamoranos, pioneros en Castilla y León en la entrega de fincas de concentraciones "privadas"

Villarino tras la Sierra y Nuez de Aliste, localidades pertenecientes al municipio de Trabazos, se han convertido en los primeros pueblos de Castilla y León en recibir la entrega provisional de las fincas de reemplazo de unas concentraciones parcelarias de iniciativa privada.

Una apuesta de los dos pueblos que afecta a un total de 465 familias, que aportan 2.702 hectáreas con 15.819 minifundios reagrupados en 2.201 fincas de reemplazo, con una inversión conjunta prevista de 945.249 euros para ejecutar la infraestructura rural, con 102 kilómetros y 979 metros.

La Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta publicará ahora la entrega en el Boletín Oficial de Castilla y León, abriéndose un proceso de exposición pública para que los propietarios, en el caso de que lo consideren oportuno, puedan presentar sus alegaciones. Una vez resueltas, finalizará el proceso y previsiblemente antes del próximo verano tendrá lugar la entrega definitiva de las fincas de reemplazo, en lo que técnicamente se denomina "acuerdo", para que sus legítimos propietarios puedan luego disponer de ellas y labrarlas.

Posteriormente, se procederá al replanteo centrado en el amojonamiento de las parcelas y, de forma paralela, la Junta procederá a redactar el proyecto técnico de la red viaria en ambos pueblos alistanos.

Javier Faúndez, alcalde del Ayuntamiento de Trabazos, en representación de las agrupaciones de participantes que lo solicitaron con sus firmas en Nuez (318) y en Villarino tras la Sierra (81) fue el encargado de solicitar oficialmente la concentración parcelaria de iniciativa privada a la Junta el 2 de octubre de 2018.

El consistorio financió los estudios técnicos previos y los estudios de impacto ambiental con vistas a reducir los tiempos en trámites burocráticos y, en solamente siete años, se están consiguiendo unos objetivos que con el antiguo sistema de iniciativa pública en algunos pueblos como Carbajales de Alba y Losacino llegó a superar las tres décadas. Esta demora provocó que la práctica totalidad de quienes la habían solicitado o se habían jubilado o habían fallecido antes de terminarla.

Nuez de Aliste

Nuez de Aliste, población fronteriza, a la que las aguas internacionales del río Manzanas separan de Portugal (Quintanilha), muestra la grandeza y las bonanzas de la concentración parcelaria local de iniciativa privada que ha afectado a un total de 1.695 hectáreas de terrenos públicos y privados en manos de 333 propietarios diferentes, que sumaban en conjunto 10.734 parcelas que, con la ansiada reagrupación, se verán reducidas a solamente 1.674 fincas de reemplazo.

Para hacerse una idea de la erradicación del latifundismo, valga de muestra que la superficie media por parcela (minifundio) antes de la concentración era de unos 1.488 metros cuadrados. Las futuras fincas de reemplazo se situarán en torno a 9.373 metros cuadrados, lo que supone un índice de reducción del 6,41%. En cuanto al número medio de parcelas por propietario antes de la concentración era de alrededor de 32, cifra que se reducirá a solo cinco tras ser concentradas.

En Nuez de Aliste, a falta del proyecto técnico definitivo, las previsiones del estudio técnico previo realizado por los ingenieros agrícolas Jesús Calvo Arribas y Francisco Martín Holgado, avanza hacia una red de caminos con un recorrido de 66 kilómetros y441 metros, de ellos el 40% de nuevo trazado. Además, se baraja un presupuesto base de licitación para su ejecución material mediante contrata de 535.392 euros para afrontar la denominada infraestructura rural.

Villarino tras la Sierra

Villarino tras la Sierra, limítrofe con la aldea lusa de Vale Frades en el concelho portugués de Vimioso, cuenta con una concentración parcelaria que afecta finalmente a 1.007 hectáreas de 132 familias, con 5.085 parcelas, reagrupadas ahora 527 fincas de reemplazo.

En este caso la superficie media por parcela antes de la concentración se situaba en 1.918 metros cuadrados. Con un coeficiente de reducción del 9,64%, la superficie media de las fincas de reemplazo será ahora de 18.214 metros cuadrados. En lo referente al número medio de parcelas por propietario pasaría de 39 a solo cuatro.

En Villarino tras la Sierra el presupuesto base de licitación para la ejecución material del proyecto mediante contrata ascendería a 409.857 euros para una infraestructura rural, dentro de la que destacará también la red de caminos con un trazado de 38 kilómetros y 538 metros, discurriendo el 60% sobre los actuales y el 40% serán nuevos.

El MBA (Margen Bruto Agrario) se verá incrementado gracias a las concentraciones parcelarias de iniciativa privada en marcha, pasando de 118.067 euros a 153.488 euros en el caso de Villarino tras la Sierra, y de 277.887 a 333.465 euros en el caso de Nuez de Aliste.

Satisfacción general entre los vecinos de ambos pueblos, tanto por cómo se están afrontando las concentraciones parcelarias de iniciativa privada, como por la rapidez en parte gracias a la gestión de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Trabazos.

Otros pueblos de la comarca de Aliste que están en el proceso de desarrollo de concentraciones parcelarias son Fornillos de Aliste, Fonfría, Bermillo de Alba, Alcañices, Vivinera, Santa Ana, Ufones, Grisuela, Tola, Rábano, Mahíde, La Torre y Boya.