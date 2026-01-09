Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El pueblo fronterizo zamorano que recupera mañana la mascarada de los caretos

Los testimonios de los vecinos han sido la clave para recuperar esta tradición que "era la fiesta más grande"

Preparación de la mascarada de los caretos en Rihonor. | ARACELI SAAVEDRA

Andrea Saavedra

Andrea Saavedra

Rihonor

Rihonor de Castilla y de Rio de Onor recuperan mañana sábado la tradicional mascarada de Los Caretos, Festa dos Reis, que une a los dos barrios fronterizos. El recorrido por los barrios comenzará a las cuatro de la tarde desde La Portelica. Los testimonios de los vecinos han sido la clave para recuperar esta tradición que "era la fiesta más grande" como contaba Manuel Prieto Gómez, de 79 años, y uno de los vecinos que recordaba que la Fiestas de los Reyes del 6 de enero se dejó de celebrar hace 63 años.

Rihonor recupera mañana la mascarada de los caretos

En esta fiesta del solsticio de invierno participaban los vecinos de los dos pueblos, 5 caretos. Los hombres llevaban el traje militar de diario, todos cubiertos para que no se viera ni el cuello ni las manos, con la cabeza tapada. La máscara se hacía con las latas de escabeche grandes y "luego el herrero le daba forma a una nariz". Se pintaban además unas rayas como bigotes de gato y cejas onduladas "daban miedo".

Preparación de la mascarada en Rihonor

Preparación de la mascarada en Rihonor / Araceli Saavedra

La fiesta compartía además las viandas, esa última vez se comieron una ternera y dos carneros. "Estuvimos de fiesta una semana" y participaron de los dos pueblos. Recogieron varios kilos de chorizos. Llevaban una barra de hierro con la punta doblada en espiral "para señalar el chorizo que nos tenían que dar".

