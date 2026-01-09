Puebla despide a Manuel Santiago en medio de un sentido aplauso
El político socialista falleció el miércoles tras una larga enfermedad
Puebla de Sanabria ha despedido esta tarde del viernes los restos mortales de Manuel Antonio Santiago Sánchez, quien fuera Teniente de Alcalde de Ayuntamiento, con un sentido aplauso cuando el féretro salió del templo a la Plaza Mayor a hombros de sus allegados y amigos.
Familiares, vecinos, amigos, compañeros de partido, alcaldes y concejales de la comarca de todos los signos políticos asistieron a una multitudinaria misa de funeral oficiada en el templo de Nuestra Señora del Azogue.
El párroco, Agustín Rubio, tuvo palabras de consuelo para su familia ante esta pérdida dolorosa.
Finalizada la misa de corpore insepulto, los restos mortales de Manuel Santiago fueron trasladados a hombros de sobrinos, hermanos y amigos hasta el cementerio de la villa arropados por numerosas personas que guardaron un estricto silencio de respeto y reconocimiento.
