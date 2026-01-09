Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Investigados robos Tierra del VinoAyudas viviendas en ZamoraFaúndez sobre el Zamora CFCondena joven de Carbajales
instagramlinkedin

Puebla despide a Manuel Santiago en medio de un sentido aplauso

El político socialista falleció el miércoles tras una larga enfermedad

Funeral de Manuel Santiago en Puebla de Sanabria

Funeral de Manuel Santiago en Puebla de Sanabria / Araceli Saavedra

Araceli Saavedra

Puebla de Sanabria ha despedido esta tarde del viernes los restos mortales de Manuel Antonio Santiago Sánchez, quien fuera Teniente de Alcalde de Ayuntamiento, con un sentido aplauso cuando el féretro salió del templo a la Plaza Mayor a hombros de sus allegados y amigos.

Familiares, vecinos, amigos, compañeros de partido, alcaldes y concejales de la comarca de todos los signos políticos asistieron a una multitudinaria misa de funeral oficiada en el templo de Nuestra Señora del Azogue.

Funeral de Manuel Santiago en Puebla de Sanabria

Funeral de Manuel Santiago en Puebla de Sanabria / Araceli Saavedra

El párroco, Agustín Rubio, tuvo palabras de consuelo para su familia ante esta pérdida dolorosa.

Noticias relacionadas y más

Finalizada la misa de corpore insepulto, los restos mortales de Manuel Santiago fueron trasladados a hombros de sobrinos, hermanos y amigos hasta el cementerio de la villa arropados por numerosas personas que guardaron un estricto silencio de respeto y reconocimiento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un pueblo de Zamora reparte 600 euros a los cinco vecinos con las mejores decoraciones de esta Navidad
  2. Ponferrada - Puebla de Sanabria: cuando 50 kilómetros en línea recta se convierten en dos horas de viaje
  3. Un local municipal de reunión para los vecinos: la petición de la asociación de este pueblo zamorano
  4. Sanabria y toda Zamora lloran por el fallecimiento de Manuel Antonio Santiago Sánchez
  5. Un joven alistano de 'pura cepa', nuevo inspector jefe de la Policía de Fronteras
  6. El boom del Alfoz de Zamora: 'Hay familias de alquiler en Zamora que quieren venirse a Moraleja del Vino
  7. Un municipio de Zamora reconvertirá un edificio de su colegio en viviendas de alquiler social
  8. El pueblecito de Zamora que pide cobertura de telefonía móvil 'para vivir con dignidad y evitar tragedias

Puebla despide a Manuel Santiago en medio de un sentido aplauso

Puebla despide a Manuel Santiago en medio de un sentido aplauso

Los vecinos de Ribadelago mantienen la llama del recuerdo, 67 años después de la rotura de la presa

Los vecinos de Ribadelago mantienen la llama del recuerdo, 67 años después de la rotura de la presa

Propietarios privados de Zamora tendrán ayudas para rehabilitar viviendas y ponerlas en alquiler

Propietarios privados de Zamora tendrán ayudas para rehabilitar viviendas y ponerlas en alquiler

La Guardia Civil investiga a dos personas por cinco robos con fuerza en la comarca de Tierra del Vino

La Guardia Civil investiga a dos personas por cinco robos con fuerza en la comarca de Tierra del Vino

Los socialistas zamoranos cargan contra la "política nula" de vivienda de la Junta: "Tienen que salvarle las vergüenzas"

Los socialistas zamoranos cargan contra la "política nula" de vivienda de la Junta: "Tienen que salvarle las vergüenzas"

¿Puede repetirse la catástrofe de Ribadelago 67 años después? Zamora es la provincia con más planes de emergencia de presas

¿Puede repetirse la catástrofe de Ribadelago 67 años después? Zamora es la provincia con más planes de emergencia de presas

La Diputación de Zamora saca las bases para contratar dos oficinas móviles contra la exclusión financiera

La Diputación de Zamora saca las bases para contratar dos oficinas móviles contra la exclusión financiera

La periodista Ketty Garat, con vínculos familiares en Sanabria, elegida mejor profesional de 2025 por sus investigaciones sobre Ábalos

La periodista Ketty Garat, con vínculos familiares en Sanabria, elegida mejor profesional de 2025 por sus investigaciones sobre Ábalos
Tracking Pixel Contents