La Guardia Civil investiga a dos personas por cinco robos con fuerza en la comarca de Tierra del Vino

La Guardia Civil de Zamora investiga a dos personas como presuntos autores de cinco delitos de robo con fuerza, uno de ellos en grado de tentativa.

Los robos se cometieron en las localidades zamoranas de Casaseca de Campeán, Peleas de Abajo y Corrales del Vino, en la comarca de Tierra del Vino, dónde los ladrones sustrajeron gasóleo, baterías de maquinaria agrícola y cable de cobre en el interior de varias explotaciones agrícolas, a finales del 2025.

Agentes del equipo ROCA (Robos en el Campo), una unidad especializada de la Guardia Civil, pudieron identificar a los autores y devolver algunos efectos sustraídos gracias a las investigaciones realizadas, el apoyo de los componentes del Puesto de Corrales del Vino y la colaboración ciudadana.

Los dos investigados, que fueron puestos disposición judicial, son dos varones de nacionalidades española y portuguesa de 22 y 27 años de edad.

Desde la Guardia Civil recomiendan incrementar las medidas de seguridad en las explotaciones agropecuarias, así como asegurar los accesos y que las herramientas y maquinaria no queden a la vista.

Además, es fundamental mantener la comunicación activa con los cuerpos y fuerzas de seguridad de cualquier de movimiento que pudiera resultar sospechoso o la presencia de personas y vehículos inusuales en la zona.