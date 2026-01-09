Fermoselle reedita su propio Fuenteovejuna: Esta es la historia del nuevo "todos a una"

"¿Te lo imaginas?, un centro médico de calidad para todos". Tan sugerente propuesta abre el vídeo con el que el Ayuntamiento de Fermoselle reactiva la campaña iniciada el pasado verano para "asegurar el futuro de nuestra sanidad local". Todo ello a través de la rehabilitación de las antiguas escuelas de educación infantil donde se ubicarán la nueva dotación sanitaria que sustituirá al obsoleto espacio donde médicos y enfermeras atienden a los pacientes.

El goteo de donaciones de fermosellanos, tanto establecidos en el pueblo como en la diáspora, empieza a crear un granero que hasta el momento supera los siete mil euros. Todos los gestos valen, La Asociación San Agustín de Jubilados concretó su generosa aportación con un décimo de lotería de Navidad, cuyo premio, si lo hubiera, sería para el centro médico. "Aunque en esta ocasión la suerte nos ha traído ‘solo’ el reintegro, para nosotros el premio es vuestra solidaridad", agradeció el Ayuntamiento.

Aportaciones voluntarias que van desde 15, 20, 50, 100 ó 200 euros hasta una de 1.500 dólares (al cambio 1.278 euros) de un fermosellano residente en la República Dominicana.

La extraordinaria donación, sin menoscabo de tantos pequeños gestos procedentes de Fermoselle y toda la geografía nacional, anima al Ayuntamiento a dar un nuevo impulso a esta iniciativa que no es nueva para un pueblo donde existen precedentes del compromiso ciudadano cuando se trata de mejorar los servicios públicos del pueblo y no alcanzan las ayudas públicas. Un "todos a una" evocador de la obra de Lope de Vega donde el pueblo de Fuenteovejuna se une para vengar los abusos del Comendador. No es el caso. Fermoselle lo hace por un servicio básico y fundamental como es el sanitario.

Plano de la distribución del futuro centro médico de Fermoselle / LOZ

Ya ocurrió a mediados del siglo pasado con motivo de la traída de las aguas a Fermoselle desde el río Tormes. Ha quedado para la historia el gesto de tantos emigrantes que habían hecho fortuna en América, fermosellanos con un poderío económico importante que arrimaron el hombro desde miles de kilómetros.

Y aunque no faltaron aportaciones económicas de los vecinos, muchos fermosellanos suplieron la carestía económica en el difícil periodo de la posguerra a base de prestación personal . Los desinteresados jornales de las familias más modestas dieron un empujón a la faraónica obra que llevó el agua al pueblo, como recuerda el alcalde actual, José Manuel Pilo.

Pero habría otra ocasión para demostrar el "todos a una" en los años 80 con ocasión de la construcción de la residencia de ancianos, cuando la campaña de recaudación de fondos permitió completar la financiación necesaria para llevar a cabo el proyecto.

Mucho más reciente es la respuesta del pueblo y de personas vinculadas al mundo de la cultura para la restauración del órgano de la iglesia parroquial de Fermoselle, ya concluida en un taller de Tordesillas y pendiente de su instalación en el templo.

"Historia que nos enorgullece"

"Tenemos un historia de colaboración ciudadana que nos enorgullece" , expresa José Manuel Pilo. Por eso esta nueva campaña bajo la aspiración de conseguir un servicio sanitario "de calidad" para el que ya están asegurados cien mil euros para la primera fase de las obras en las antiguas escuelas –70.000 comprometidos por la Diputación de Zamora y 30.000 por el propio Ayuntamiento fermosellano– . Financiación con la que se realizará la reforma del antiguo edificio escolar. "La primera fase ya está en proceso de licitación y la idea es iniciar las obras en enero de 2026", confirma el alcalde.

Pero no es suficiente para el proyecto que anhela el equipo de gobierno y que pasa por un completo equipamiento y aislamiento término del edificio. Nada que ver con las condiciones precarias en las que trabajan desde hace años los profesionales sanitarios, médicos y enfermeras. "Un espacio reducido, sino obsoleto y tercermundista. Por ejemplo, las consultas de enfermería no tienen ventilación", explica Pilo.

Una recogida de firmas en Fermoselle para reclamar el centro médico / LOZ

El alcalde y su equipo de gobierno han hecho bandera de la reivindicación de un centro "que garantice una prestación sanitaria de calidad", tanto para los fermosellanos como los cuatro pueblos adscritos, Pinilla de Fermoselle, Fornillos de Fermoselle, Cibanal y Formariz, a quienes se extiende la campaña de recaudación.

"Al más alto nivel"

La villa no pierde oportunidad de interpelar a los fermosellanos, como ha ocurrido con la San Silvestre solidaria del último día del año, cuyos 4 euros de inscripción irán al fondo para el futuro centro médico.

Más allá de las donaciones privadas el alcalde anuncia una reunión "al más alto nivel" con la Consejería de Sanidad con el objetivo de conseguir fondos necesarios para el equipamiento del futuro consultorio médico. La apuesta es ambiciosa, por eso también está en cartera el envío de cartas personales a emigrantes fermosellanos con negocios florecientes y capacidad para realizar una aportación que beneficiará a todos los vecinos y a las generaciones venideras. "Una atención a la altura del siglo XXI".

El pueblo de Fermoselle reedita así un nuevo "Fuenteovejuna" donde "el todos a una" quiere ser un ejemplo de que "si nos lo proponemos lo conseguiremos", anima el alcalde.

La primera fase de las obras del consultorio, respaldada con presupuesto público, se licita a principios de 2026 y empezará a ser realidad una actuación tan necesaria como añorada por los ciudadanos.

La colaboración vecinal se puede hacer efectiva en la cuenta bancaria habilitada en Caja Rural de Zamora con el número IBAN: ES9730850048332623364219.