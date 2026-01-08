Sanabria y toda Zamora lloran por el fallecimiento de Manuel Antonio Santiago Sánchez

Día triste para la política zamorana en general y para las gentes de Sanabria en particular. Después de varios años luchando contra una complicada enfermedad, Manuel Antonio Santiago Sánchez falleció este miércoles a los 58 años. El histórico político sanabrés, que fue diputado provincial entre los años 2003 y 2019 en representación del PSOE, deja tras de sí una huella y un espacio que serán imposibles de cubrir en las administraciones y la vida diaria de Zamora. Una cotidianidad en la que fue siempre uno más y en la que cumplió con creces su deber de representar con orgullo a sanabreses y zamoranos.

Nacido en 1967, Manuel Antonio Santiago Sánchez desempeñó numerosas funciones en el ámbito de la política durante varias décadas, tanto a nivel municipal como en la Diputación de Zamora. A lo largo de su dilatada carrera, llegó a ser teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria, uno de los principales bastiones socialistas de la provincia, formando un 'tándem' del más alto nivel junto al senador José Fernández Blanco. Asimismo, también fue elegido como miembro de la Diputación de Zamora por la comarca de Sanabria-La Carballeda durante cuatro mandatos, siendo parte de los plenos entre 2003 y 2019.

Condolencias

Las muestras de cariño hacia sus familiares, amigos y seres queridos no se han hecho esperar y se han repetido durante la mañana de este jueves. Desde la Diputación de Zamora, han expresado "su agradecimiento por la labor desarrollada y los servicios prestados a lo largo de sus años como diputado provincial", señalando que Manuel Antonio Santiago Sánchez trabajó "siempre en defensa de los intereses de la provincia de Zamora y, en especial, de la comarca de Sanabria-La Carballeda". La misa funeral en su honor se celebrará en la Iglesia Parroquial de Puebla de Sanabria este viernes, 9 de enero, a las 16:30 horas de la tarde.