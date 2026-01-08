El pueblecito de Zamora que pide cobertura de telefonía móvil "para vivir con dignidad y evitar tragedias"

Flores de Aliste, localidad perteneciente al municipio de Gallegos del Río, ubicada en la ribera del río Aliste, un profundo valle rodeado de altas montañas, como "Los Llombos" que le separan del río Frío, donde se ubica Valer, es uno de los pueblos de España que en pleno siglo XXI sigue aislado y sin romper la brecha digital de la telefonía móvil, una grave carencia infraestructural que trastorna la vida diaria normal entre una población mayoritariamente de la tercera edad.

El Ayuntamiento de Gallegos del Río, cuya Corporación Municipal preside el alcalde Pascual Blanco Martín, y los vecinos de Flores, arropados por sus paisanos y allegados de los otros seis pueblos del municipio, piden a las instituciones públicas con competencia en la materia que se haga con carácter de máxima urgencia un estudio técnico serio para certificar la grave situación actual y acto seguido se dé solución a la penosa situación de zona de sombra con la instalación de una antena de repetición que garantice el servicio telefónico las 24 horas del día y los 365 días del año.

Hasta 2024 los vecinos de Flores, dentro de la adversidad de no contar con telefonía móvil, contaban con la garantía de la telefonía fija que permitía a la práctica totalidad de las familias y hogares estar conectados con el exterior.

El problema llegó al suprimirse la antigua red terrestre de cobre que arrastró en su caída a la telefonía fija tradicional. Cierto es que llegó la fibra óptica que instaló la empresa Adamo Telecom Ibérica que solucionó en parte la situación, pero que también suele fallar a menudo.

Ancianos

Como en dos los pueblos alistanos predominan los ancianos como sector mayoritario y "el teléfono móvil es vital para estar comunicados directamente con nuestras familias y poder llamar al 112 caso de producirse una emergencia sanitaria o de incendios".

El calvario lo sufren quienes viven en el pueblo y los familiares que viven fuera: "Todos tenemos a un padre o aun abuelo allí en Flores que son gente mayor. Poder llamarles por la noche y por la mañana te ayuda a saber que están bien. Pero para nosotros eso es imposible sin telefonía móvil".

José Martín Teso, alcalde pedáneo de Flores, pone voz a sus vecinos y reclama una solución antes de que la incomunicación de lugar a alguna desgracia: "Somos un pueblo pequeño, sí, pero pagamos impuestos como todos los españoles, cumplimos con los mismos deberes, pero ni mucho menos tenemos los mismo derechos".

Sentencia el joven: "La telefonía móvil es un servicio que puede y debe llegar a todos los pueblos ya que es una herramienta que llegado el momento de alguna adversidad puede incluso salvar vidas. La mayoría de nuestros vecinos son personas mayores y un teléfono móvil puede salvares la vida si les ocurre alguna desgracia, ya sea en casa o cuando salen a pasear por la ribera. Las habitantes del medio rural no somos sólo números, somos personas con nombre y apellidos y por ello creemos de justicia que se nos de servicio de telefonía móvil con carácter de urgencia".

Profundos valles

El municipio de Gallegos del Río cuenta con la particularidad de una estar integrado por una ortografía marcada por profundos valles en las riberas del Frío, Aliste y Mena rodeadas a su vez de altas cumbres montañosas lo que ha originado desde siempre grandes y graves problemas de cobertura tanto para la TDT (Televisión Digital Terrestre), como para la radio y la telefonía móvil. A excepción de Puercas, ubicado en un alto, en el resto de pueblos captar una emisora de radio de FM ha sido siempre y lo sigue siendo algo materialmente imposible".

En Valer, siendo alcalde Francisco Mezquita Ferreras, se solucionó el problema de la telefonía móvil con un repetidor que actualmente gestiona Cellnex y en Gallegos del Río con otro en manos de American Tower, contando además con repetidores para la TDT instalados por la Diputación de Zamora siendo Diputado de Zona José Luis Bermúdez Lorenzo.

En Puercas en teoría no hay problemas al ubicarse en un alto. Tampoco en Tolilla y Lober, aunque los vecinos de estos dos pueblos señalan que en verano al llegar la noche “se va la señal de telefonía móvil”. Domez está en la ribera del Aliste y a veces también surgen problemas.

Telecomunicaciones

La Corporación Municipal del Ayuntamiento de Gallegos del Río integrada por cuatro ediles del PP, dos de Vox y uno del PSOE, desde siempre ha considerado una prioridad ofrecer cobertura digna y acorde con los tiempos y las necesidades en materia de telecomunicaciones en todos sus pueblos, siete, y a todos sus vecinos, y en ello trabaja con otras administraciones pues obviamente el Consistorio ni tiene competencia directa en ello ni presupuesto para telecomunicaciones.

A corto plazo y más como solución temporal, aunque permanente, que, como solución definitiva, el propio Ayuntamiento asumirá la creación de un punto gratuito de wifi e internet vía fibra óptica para que en aquellos casos donde haya zona de sombra o se produzcan caídas de la red de telefonía móvil los vecinos puedan acudir allí con sus dispositivos móviles.

La alternativa de una antena de repetición que tome señal del repetidor de Gallegos del Río se aventura como la única solución y la más viable y deseada para Flores.

Con la llegada del otoño y el invierno tanto la telefonía móvil como la Televisión Digital Terrestre fallan con demasiada frecuencia en muchos de los pueblos sin una causa justificada y sin que nadie explique el porqué. Caídas de señal de hasta tres semanas seguidas algo inaudito y que debería de ser intolerable en pleno siglo XX. En Valer y Gallegos del Río a pesar de tener repetidores locales la situación es incongruente habiendo sufrido falta de señal cada dos por tres a lo largo de 2025.