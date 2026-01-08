Los embalses de Zamora inician el nuevo año con estabilidad pese a la nevadas

Año nuevo, mismos datos. Este podría ser el resumen más corto de la situación de los embalses de Zamora durante los primeros días de 2026. Al igual que en las últimas semanas, cuando se han intercalado pequeñas subidas con ligeros descensos, la reserva hídrica de la provincia vive en un letargo invernal donde la estabilidad es su principal característica. Una situación que recuerda a la evolución de hace doce meses, aunque el porcentaje de ocupación sigue por debajo de esas cifras. Así pues, Así pues, los pantanos zamoranos inician este 2025 con sus niveles cinco puntos por debajo de la simbólica barrera del 50% de capacidad.

Este pasado miércoles, primera jornada del año en la que se publican los datos semanales con los registros de 'llenado' del lunes, la ocupación total de los embalses de Zamora se situaba en el 44,88%, lo que supone un descenso de cuatro décimas respecto a la semana anterior (45,27%), cuando también se había producido otra bajada similar. Con esta nueva caída, los datos a principios de enero sitúan los porcentajes relativamente lejos del mismo momento de hace un año (47,99%) y todavía más alejados de la media acumulada en la última década (51,62%). Aun así, la comparativa con las tendencias de hace un año se traduce en un calco de la estabilidad previa a una primavera muy positiva.

Agua embalsada en Zamora provincia y en el embalse de Ricobayo / embalses.net

Si hace una semana eran los buenos datos del embalse de Ricobayo los que apaciguaban la caída, en esta ocasión es precisamente el descenso de esta misma instalación la que empuja al resto de la provincia. Para ser más preciosos, la principal infraestructura de este tipo en Zamora ha perdido un 1,14% de su capacidad respecto al dato registrado siete días antes, por lo que ahora mismo acumula 411 de los 1.145 hm³ que tiene de capacidad. El otro descenso de la provincia llega desde Puente Porto, que sigue a la cola de la lista con un cada vez más pírrico 13,04% que coloca a este pantano en una situación crítica.

Estabilidad

Como decimos, la estabilidad ha sido la tónica habitual en los embalses de la provincia, como muestran los datos de Cernadilla (crece un 0,39%) o Valparaíso (se mantiene sin cambios). Algo más positivos son los registros de Villalcampo (sube un 6,06%) y Castro (incremento del 3,7%) para ser los dos únicos pantanos de Zamora que se sitúan por encima del 90% de capacidad. La lista la completan San Sebastián (crece un 2,17%) y Nuestra Señora de Argavanzal (sigue sin cambios). En resumen, los primeros datos del año muestran que las lluvias y nevadas de la segunda mitad de diciembre apenas han tenido incidencia en los embalses de Zamora.