Dos día de luto en Puebla de Sanabria por el fallecimiento del político Manuel Santiago

El Ayuntamiento de Puebla de Sanabria ha decretado dos días de luto oficial y se suspenden los actos institucionales por el fallecimiento de Manuel Antonio Santiago Sánchez, quien fuera durante tres décadas Teniente de Alcalde de Puebla. La bandera ondeará a media asta en los edificios municipales por el fallecimiento de Manuel Antonio Santiago Sánchez, y la corporación traslada su más sentido pésame a su familia, amistades y allegados “dejando constancia del reconocimiento institucional por los servicios prestados al municipio durante su etapa como concejal”.

La misa de funeral tendrá lugar mañana viernes, 9 de enero, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Azogue de Puebla, a las 16:30 horas. Numerosos vecinos, amigos y compañeros socialistas visitan en estas horas la capilla instalada en el tanatorio de Puebla de Sanabria. Manuel Santiago fallecía el pasado miércoles tras luchar contra la enfermedad. En la última sesión plenaria, la corporación respaldó una propuesta de Alcaldía de apoyo al exconcejal en su lucha.

Manuel Santiago fallecía el pasado miércoles tras luchar contra la enfermedad a raíz de una recaída. En la última sesión plenaria, la corporación respaldó una propuesta de Alcaldía de apoyo al exconcejal en su lucha. El fallecimiento ha sido una conmoción en la villa de Puebla de Sanabria y entre los compañeros de partido de la comarca y el resto de compañeros del ámbito municipal.

Nacido en 1967 llegó a la política municipal en el Grupo Socialista de Puebla con 24 años de la mano de su compañero de partido, José Fernández Blanco. Fue concejal electo de la Villa durante 32 años, desde 1991 hasta 2023, por el PSOE. Casado y padre de dos hijas compatibilizó su labor municipal con su profesión de Contable Administrativo. Desempeñó los cargos de Teniente de Alcalde y de Concejal de Hacienda y Cultura y Festejos, tareas que desarrolló prácticamente desde su llegada a la administración municipal.

Fue elegido diputado provincial de la circunscripción de Sanabria y Carballeda por el Partido Socialista de 2011 a 2015 en su primera elección, para repetir en el mandato de 2015 a 2019. Durante ese periodo fue miembro de la Comisión de Economía y Hacienda, Especial de Cuentas y Patrimonio y Mantenimiento, además de miembro del Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios