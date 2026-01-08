El boom del Alfoz de Zamora: "Hay familias de alquiler en Zamora que quieren venirse a Moraleja del Vino"

"Veníamos buscando tranquilidad y calidad de vida". Es el argumento compartido por las familias y parejas que engrosan el cada vez más abultado padrón en Moraleja del Vino. Solo en el último año suman 31 vecinos hasta alcanzar los 1.837 habitantes a inicio de este 2026, lo que supone una cifra histórica desde 1940, tal y como revelan los datos oficiales del municipio. Una tendencia consolidada pese al freno que supone la falta de oferta habitacional en el medio rural.

"Hay mucha gente viviendo de alquiler en Zamora para, en el momento que haya una oportunidad en el pueblo, poder aprovecharla y venirse", sostiene el alcalde, Roberto Álvarez. Hablar de la escasez de viviendas en buen estado no es una novedad, por eso, los anuncios desaparecen en cuestión de días. Valga como ejemplo: solo en el pasado mes de noviembre, se registraron cuatro operaciones de compra-venta o alquiler en una única calle de la localidad moralejana. "Todo los que sale con un precio y en un estado razonable se vende enseguida".

En el caso de la familia que nos ocupa, el periplo se alargó durante "años". "Llevábamos mucho tiempo buscando", asegura el progenitor de tres hijas de 2, 4, y 6 años que también han sido escolarizadas en el Colegio Rural Agrupado de Moraleja y ya "no se acuerdan" de la vida en la capital. Con todo, los viajes a Zamora son diarios, especialmente por cuestiones laborales y con motivo de las actividades extraescolares.

El alcalde de Moraleja del Vino, Roberto Álvarez / E. V.

La cercanía con la ciudad, unido a los servicios municipales básicos hicieron que Moraleja "cumpliese con los requisitos" a la hora de cambiar de vida: consultorio local, centro educativo con comedor, gasolinera, dos residencias, carnicería, peluquería, panadería, supermercado y cinco bares resumen la actividad local. Servicios a los que se unirán en un futuro inmediato la renovada piscina de verano y el gimnasio.

Con todo, en opinión del regidor el crecimiento de Moraleja se explica "por nuestro nivel de bienestar, pese a que no contamos con el impulso que conlleva un polígono industrial". Las ayudas a las familias también suman, con la gratuidad de los programas de "madrugadores" y "tardones" (a excepción del comedor) o la recuperación de la ayuda, incluida en la partida presupuestaria de 2026, de 4.500 euros destinados a material escolar de aquellos niños empadronados en el pueblo. "Es algo que las familias, especialmente las numerosas, notan y agradecen mucho".

La juventud, y especialmente la infancia, es la tónica en una localidad que durante las pasadas navidades recibió 200 solicitudes de entrada para la feria Muévete en el recinto ferial de IFEZA oq ue repartió más de 70 regalos durante la cabalgata de los Reyes Magos.

537 vecinos más en 25 años

Moraleja es el fiel reflejo de una comarca –la de Tierra del Vino– a contracorriente poblacionalmente hablando. Solo en el primer cuarto de siglo, la población de este municipio ha aumentado un 30% con 537 vecinos más frente a los datos del año 2000.

Un padre y su hijo pasean en bici por Moraleja del Vino / A. V.

Otra cifra que revela el cambio de tendencia frente al resto de la provincia: el número de menores de 16 años en 2025 representaba el 16,9% frente al 21,2% de moralejanos que ya habían cumplido los 65. Si ahondamos más, el número de menores de 0 a 9 años –el tesoro más codiciado en el medio rural zamorano a la hora de mantener abiertas las escuelas–alcanza los 138, de los cuales 51 se sitúan por debajo de los 5 años.

El grueso de la población (1.171 habitantes) poseen una horquilla entre los 16 a 64 años, lo que representa el 65% del total. La franja de edad más numerosa es la de 45 a 49 años.

Impulso a la vivienda social

La lista de espera para residir en Moraleja, al igual que en otras localidades de la provincia y especialmente del alfoz, es notable. Ante una situación "muy mala", la localidad afronta una oportunidad única con el impulso del Programa de Vivienda de Pública en el medio rural promovido por la Diputación Provincial y la Junta de Castilla y León (Somacyl).

El municipio registró el pasado año 113 solicitudes, el mayor número de toda la provincia. A la espera de la resolución, ya cuentan con una docena de viviendas confirmadas si bien podrían aumentar hasta las 16, tal y como revela a este medio Álvarez. "Esperemos que pueda salir cuanto antes para dar esa seguridad a nuestros jóvenes. Es nuestra apuesta y una satisfacción enorme porque son muchos los que nos dicen que quieren venirse al pueblo".