Zamora, entre las beneficiarias de ayudas del Gobierno a zonas afectadas por incendios

El Gobierno ha aprobado este miércoles un nuevo presupuesto de 9,3 millones de euros para paliar las pérdidas causadas por los incendios forestales del verano de 2025 en Ávila, León, Ourense, Palencia y Zamora; "el cambio climático no es una teoría, es una realidad", ha afirmado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

Saiz ha expresado también en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros "su solidaridad y la del Gobierno" con quienes han perdido familiares en las danas e inundaciones de los últimos días.

Ha explicado que "se ha tomado razón de diversas declaraciones de emergencia con las que se dieron respuesta a los devastadores incendios forestales" que asolaron distintos puntos de España el pasado verano.

A través de estos acuerdos, se consideran "catástrofe natural" varios de los incendios ocurridos durante el pasado mes de agosto en las provincias de Ávila, León, Ourense, Palencia y Zamora, y "se aprueba una actuación especial de restauración forestal con carácter de emergencia en todas las zonas afectadas", ha dicho la ministra.

"El importe aproximado de estas actuaciones supera en su conjunto los 9,3 millones de euros", ha asegurado.

"2025 ha sido un año durísimo para nuestro país", ha subrayado, y ha recordado que el fuego arrasó "más de 350.000 hectáreas, con más de 60 grandes incendios, principalmente en Galicia y Castilla".

Ha recordado que las llamas destruyeron hogares y muchas familias tuvieron que abandonar sus viviendas, produciéndose "evacuaciones masivas" que no se veían en décadas.

"Cuando hablamos de hectáreas, tampoco podemos olvidar que detrás de cada uno de esos datos hay vecinos de Yeres (León), de Oimbra (Ourense) o del Valle de Ambroz (Cáceres) que han perdido algo irreemplazable", ha dicho Saiz.

La ministra ha apuntado que los impactos han dejado "una lección bien dolorosa". El cambio climático no es una teoría, "es una realidad que golpea a nuestros pueblos, a nuestras ciudades", ha manifestado.

Con las medidas que se han adoptado en el Consejo de Ministros "estamos demostrando que seguimos apoyando siempre a quienes sufren estas catástrofes naturales", ha agregado.

Después de "este durísimo 2025", Saiz ha indicado que la prevención es fundamental y se debe comenzar ya, puesto que -como dicen los expertos- los incendios de verano se apagan en invierno. "No podemos esperar al mes de junio para actuar", ha remarcado.

Además, ha explicado que en el último Consejo de Ministros del 2025 se aprobó permitir anticipar la edad de jubilación para bomberos forestales, agentes forestales y medioambientales, "reconociendo así la dureza y peligrosidad de estas profesiones esenciales".