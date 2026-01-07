Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La nieve complica la circulación en Aliste y Sanabria: este es el balance de 'Francis' en sus carreteras

Operarios de la Diputación de Zamora trabajan sobre el terreno para despejar la nieve y el hielo

La ZA-L-2607, en Sanabria, cubierta de nieve tras el paso de 'Francis'

La ZA-L-2607, en Sanabria, cubierta de nieve tras el paso de 'Francis' / Diputación de Zamora

Eriz Fraile

Se suele decir que después de la tormenta llega la calma. Pero cuando estas tempestades traen consigo nieve, después de la nevada llega el momento de hacer balance y dejar las carreteras limpias para evitar complicaciones a sus usuarios. Este ha sido el primer trabajo que han tenido que hacer durante la mañana de este miércoles los operarios de la Diputación de Zamora, que en las horas previas ya se habían encargado de rociar con sal para evitar males mayores. Los principales problemas se han concentrado en las vías secundarias de Aliste y Sanabria, según fuentes de la administración provincial,

GALERÍA | Las zonas rurales de Zamora empiezan el miércoles bajo la nieve

El balance a primera hora de la mañana dejaba complicaciones de entidad en una decena de carreteras de titularidad provincial, aunque la lista de aquellas donde la nieve había conseguido cuajar era mucho mayor. En Sanabria, los trabajos se centraron en despejar la ZA-101 (acceso a Barjacoba), la ZA-102 (acceso a Porto), la ZA-L-2607 (acceso a Terroso), la ZA-L-2692 (El Puente a Sotillo), la ZA-L-2694 (Castro de Sanabria a La Lomba y San Román), la ZA-L-2697 (acceso a Avedillo de Sanabria), la ZA-L-2699 (acceso a La Tejera). En cuanto a la comarca alistana, la nieve había causado mayor efecto en la ZA-L-2440 (Alcañices a Tres Marras), la ZA-L-2433 (acceso a San Mamed) y la ZA-P-1407 (Alcañices a Rabanales).

A primera hora de la mañana, la Subdelegación del Gobierno también informó de la situación en las dos principales carreteras que unen Zamora con el territorio gallego, la A-52 y la N-525. En ambos casos, se recomendaba circular con precaución debido a la nieve acumulada en la calzada, que con las primeras luces del día y la subida de temperaturas ha quedado relegada solamente a los arcenes. Asimismo, llegando al mediodía de este miércoles, el mapa de avisos de la DGT mantiene la alerta por visibilidad reducida en los primeros kilómetros de la A-52 en Galicia, aunque debido a la niebla que todavía persiste en esta zona.

