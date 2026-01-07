Denuncian el vandalismo en un parque infantil durante el 'botellón' de la noche de Reyes
El Ayuntamiento de Morales del Vino reprocha la "falta de respeto" a los espacios públicos y apela a la "responsabilidad y civismo"
I. G.
El Ayuntamiento de Morales del Vino condena los actos vandálicos en un parque infantil.
"Durante los días 5 y 6 de enero, coincidiendo con las fiestas de Reyes en Morales del Vino, se realizaron botellones en el parque situado entre las calles Juan de Montejo y Alejo de Bahía, provocando daños graves en las instalaciones infantiles, entre ellos la rotura de las escaleras del tobogán y pintandas en la casita de los niños" apunta la comunicación del Ayuntamiento acompañada de varias fotografías que corroboran los hechos denunciados.
"Este parque es un espacio pensado para el disfrute y la seguridad de los niños y niñas del municipio, y estos comportamientos irresponsables ponen en riesgo su integridad y su derecho a jugar en condiciones adecuadas" advierten.
"No se trata de criminalizar una celebración, sino de denunciar la falta de respeto por los espacios públicos, que son de todos y cuyo arreglo pagamos entre todos. Pedimos responsabilidad, civismo y respeto, y que este tipo de actos no vuelvan a repetirse. Morales del Vino merece celebraciones sin destrozos".
