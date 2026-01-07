Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Denuncian el vandalismo en un parque infantil durante el 'botellón' de la noche de Reyes

El Ayuntamiento de Morales del Vino reprocha la "falta de respeto" a los espacios públicos y apela a la "responsabilidad y civismo"

Actos vandálicos en un parque infantil en Morales del Vino

Actos vandálicos en un parque infantil en Morales del Vino

I. G.

El Ayuntamiento de Morales del Vino condena los actos vandálicos en un parque infantil.

"Durante los días 5 y 6 de enero, coincidiendo con las fiestas de Reyes en Morales del Vino, se realizaron botellones en el parque situado entre las calles Juan de Montejo y Alejo de Bahía, provocando daños graves en las instalaciones infantiles, entre ellos la rotura de las escaleras del tobogán y pintandas en la casita de los niños" apunta la comunicación del Ayuntamiento acompañada de varias fotografías que corroboran los hechos denunciados.

Actos vandálicos en un parque insantil en Morales del Vino

Actos vandálicos en un parque insantil en Morales del Vino / Cedida

"Este parque es un espacio pensado para el disfrute y la seguridad de los niños y niñas del municipio, y estos comportamientos irresponsables ponen en riesgo su integridad y su derecho a jugar en condiciones adecuadas" advierten.

"No se trata de criminalizar una celebración, sino de denunciar la falta de respeto por los espacios públicos, que son de todos y cuyo arreglo pagamos entre todos. Pedimos responsabilidad, civismo y respeto, y que este tipo de actos no vuelvan a repetirse. Morales del Vino merece celebraciones sin destrozos".

TEMAS

