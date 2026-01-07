Un local municipal de reunión para los vecinos: la petición de la asociación de este pueblo zamorano

Los miembros de la asociación "La Fragua" de Espadañedo reclaman a su Ayuntamiento la cesión de "un local que reúna condiciones" para reunirse y organizar actividades, especialmente para los vecinos que viven todo el año en el pueblo, y que ahora carecen de un lugar apto para reunirse.

La asociación cuenta con 132 socios y su sede es actualmente el edificio de la antigua fragua que da nombre al colectivo cultural.

En varias ocasiones se ha formulado la solicitud por escrito ante la alcaldía como señalan los responsables de la junta directiva saliente, pendiente de renovación de cargos.

Entorno de la antigua fragua en la que se reúnen los vecinos. | A. S.

Este edificio de uso comunal, como fragua y herrería del pueblo, representativo de la etnografía local fue reconstruido en los años 90 por prestación popular, rejuntando paredes y reparando el tejado, para uso de sus vecinos en 1998.

El edificio de pequeñas dimensiones es el lugar en el que se reúnen los vecinos, echan la partida de cartas y mantienen la tertulia de la tarde. El inmueble no reúne las condiciones mínimas, de hecho carece de aseos.

El último bar que hubo en el pueblo cerró y no fraguó la idea de adquirir el local. En los meses de verano, cuando mayor afluencia hay en el pueblo, se habilitan dos contenedores –con autorización verbal- para almacenar.

La asociación señala que en otros pueblos del municipio sí se ha cedido un local municipal a los vecinos, como las escuelas.

En el caso de Espadañedo las escuelas se convirtieron en un tanatorio junto al parque infantil, con el desacuerdo de la mayoría del pueblo.

La única cesión con la que cuentan es "una plataforma" donde se proyectó la construcción de la casa del médico (otros vecinos señalan que era para Ayuntamiento) pero que no se llevó a cabo y se ha quedado en una base de piedra y hormigón. El colectivo señala "que nos den un poco de ayuda y que nos den facilidades".