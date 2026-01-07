Ferreras de Abajo, antiquísmo pueblo al pie de la sierra

Aunque por afinidad geográfica agregamos a la Tierra de Tábara este lugar de Ferreras de Abajo, históricamente nunca perteneció ni estuvo incluido en el marquesado tabarés. Queda rodeado de pueblos que sí que lo fueron, como Ferreras de Arriba por el oeste, Litos por el este y Sesnández por el sur. Sobre él se sabe que, tras la Reconquista, cayó en poder del Monasterio de Moreruela, para pasar más tarde a depender de los Condes de Benavente, quienes lo agregaron a la Merindad de Valverde, activa hasta el siglo XIX.

Evocando con más detalle su historia, dentro del término local se localizan huellas de la presencia humana desde tiempos muy antiguos. Permanecen los restos de un castro astur denominado El Castillo, activo hacia el siglo V antes de Cristo, ubicados en una de las cumbres de la Sierra de la Culebra, a unos dos kilómetros hacia el sur. Ocupan unos espacios bien defendidos por la orografía, con fuertes laderas y enhiestos crestones rocosos por tres de sus costados. Se aprecian los derrumbes de las murallas que cerraron las zonas más accesibles, con las que se generaron hasta tres recintos independientes. Es posible que en aquella lejana época ya se explotaran por aquí filones de hierro, labores extractivas que volvieron a reactivarse en el periodo romano y en la Edad Media. El mineral obtenido debieron de manipularlo a pie de mina, habilitando las "ferrerías" o "ferreras" que dieron nombre al lugar. Como testimonio de esa pretérita actividad, se localiza un grueso amontonamiento de escombros, denominado Escorial de Masueiras. La acumulación de los desechos de esas fundiciones generó un montículo artificial, similar a otros de localidades cercanas.

Palomar. / JS

En los documentos más antiguos en los que se cita el pueblo, aparece denominado como Ferreras de Iusaneis o de Yuso, bien diferenciado de su vecino de Suso o Arriba. No consta cuándo pasó a ser propiedad del Monasterio de Moreruela, aunque es posible que lo fuera hacia 1145, cuando el rey Alfonso VII entregó al citado cenobio cuantiosos bienes en la comarca de La Carballeda.

En 1155, el cardenal Jacinto, legado del papa Adriano IV, menciona Ferreras de Abajo en los textos derivados del concilio de Valladolid. Poco después, en 1163, vuelve a aparecer en una bula del papa Alejandro III. Los cistercienses fundaron aquí una de sus granjas monásticas, para cuyo gobierno se desplazaron algunos religiosos.

La dependencia monacal se mantuvo hasta 1431, cuando el lugar fue vendido, junto a otras poblaciones de Aliste y La Carballeda, a los condes de Benavente. Por estas posesiones, los Pimentel abonaron 15.000 maravedíes y entregaron una barca sobre el Esla en Bretocino. Desde entonces y hasta la supresión de los derechos señoriales en el siglo XIX, Ferreras quedó integrada en las Tierras de los Condes, dentro de la Merindad de Valverde.

El casco urbano se asienta en el valle del río Castrón, en su margen izquierda. Dista unos 60 kilómetros de Zamora, 38 de Benavente y 13 de Tábara, con buenas carreteras de acceso. Sus calles forman una red viaria compleja, articulada en torno a la Calle Pasión, prolongada por Príncipe de Asturias y la avenida del Doctor Diego.

Esta travesía enlaza con la carretera hacia Ferreras de Arriba y se abre a la plaza de Evaristo García López, dotada de setos, fuente ornamental y árboles de sombra. En ella se alza la casa consistorial, edificio moderno, con soportal en la planta baja y balcón en la superior. Conviene señalar que el ayuntamiento integra como anejo la localidad de Litos.

Ermita del Santo Cristo. / JS

La arquitectura tradicional se presenta aquí muy modificada. Antaño sus casas estuvieron construidas con una rústica mampostería de bloques cuarcíticos sumamente desiguales, completada con tapial y adobes. Ahora dominan las viviendas de nueva hechura o muy modernizadas, presentando un aspecto de bienestar sumamente positivo. Sobre el cauce del río funcionaron varios molinos, de los cuales perduran abandonados dos ejemplos. También quedan algunos palomares. Uno de ellos, de planta redonda, fue restaurado hace varios años. Posee tejado de pizarra y como reclamos colocaron, coronando los muros, bloques de cuarzo lechoso, cuya blancura destaca poderosamente.

Atendiendo a la monumentalidad religiosa, la iglesia parroquial histórica ha desaparecido, perdiéndose también todo su contenido artístico. Se emplazó a unos trescientos metros del propio pueblo, solitaria hacia el noroeste, en los solares ocupados ahora por el cementerio. Consecuencia de ese apartamiento, los sones de sus campanas no se oían desde las casas, por lo cual decidieron construir un campanario entre ellas, el cual aún subsiste. Es una espadaña de tres vanos y remate en ángulo agudo, situada en la calle de la Lana.

No obstante, debido a la incomodidad de la distancia del templo, prendió el deseo de contar con uno nuevo más a mano. Ese anhelo se hizo realidad en la década de 1980, siendo sacerdote don Miguel Morán Fernández. Al elegir su ubicación, no se pudo levantar junto a la señalada espadaña por la carencia de espacios para ello. Optaron para su construcción por los solares de la antigua ermita de la Magdalena. El propio párroco dibujó los planos y dirigió las obras, consiguiendo llevarlas a buen término.

Como materiales aprovecharon los sillares de granito, traídos de las antiguas casillas de camineros de toda la provincia, sin uso por entonces, contando para ello con los permisos pertinentes. Trabajaron todos los vecinos locales, organizados según el antiguo sistema comunal de facendera, colaborando sobre todo en el transporte y en las tareas que no requerían especialización. Se logró así un sólido edificio, adusto en su aspecto externo, pero luminoso y acogedor en su interior.

Su inauguración tuvo lugar el 27 de septiembre de 1981, consagrándolo a San Juan Bautista, el mismo titular del templo secular desaparecido. Carece de campanario, quedando las campanas en la espadaña exenta. Por ello, “Ferreras tiene una torre sin iglesia y una iglesia sin torre”, separadas entre sí por más de 150 metros.

Casa Consistorial. / JS

El altar mayor aparece engalanado con una composición pictórica que hace las veces de retablo, formada por diez cuadros de gran tamaño y brillante policromía. En la banda superior, el lienzo central representa a Cristo triunfante, flanqueado por la Virgen María y San Juan Bautista, junto al río Jordán. Las restantes escenas, de carácter simbólico, aluden a la Creación. Completan la dotación artística cuatro imágenes elaboradas en el taller Granda de Madrid, que representan a San José, la Virgen, San Juan y la Magdalena.

En la zona meridional del pueblo, presidiendo una plazuela, se sitúa la ermita del Bendito Cristo de la Vera Cruz. Fue fundada en 1698, aunque el edificio actual es moderno, construido con mampostería cuarcítica. Exteriormente destaca su torre de planta rectangular, con ventanales para las campanas y una cuidada ornamentación pétrea.

El interior está formado por tres naves, siendo las techumbres armaduras sencillas de madera. Preside los espacios un retablo muy austero en el que se cobija la imagen del Crucificado titular. Es una hermosa talla que, por sus formas, se cree que fue cincelada en el siglo XVII.

Cuentan una peculiar leyenda sobre la efigie, llamada Cristo del Monte Calvario, que puede identificarse con ésta. Afirman que les tocó en una rifa a tres militares amigos que se hallaban en Burgos. Uno de ellos era de Ferreras de Arriba, otro de Litos y el tercero de Ferreras de Abajo. Ante el dilema de dónde la llevaban, lograron ponerse de acuerdo, dejándola en Ferreras de Abajo, al ser el pueblo equidistante respecto a los otros dos. Otra versión señala que los militares la hallaron abandonada en un monte.

Iglesia. / JS

El segundo domingo de mayo es cuando la ensalzan con una fiesta concurrida y emotiva. Previamente la han trasladado a la parroquia para honrarla con una novena. Llegado el día principal, la devuelven a su ermita en una solemne procesión, acompañada de las imágenes de la Virgen de Fátima y San Isidro. Confeccionan los tradicionales ramos, muy vistosos, rellenos de dulces y decorados con cintas. A su vez, cantan la tradicional “loa”.

Pese al intenso daño provocado por los grandes incendios, el entorno local mantiene un notable interés paisajístico. De todos los puntos del término sobresale el pago de La Pedrizona, un monte situado hacia el sureste, cuyas cotas alcanzan los 1.054 metros de altitud, unos 200 metros por encima del núcleo urbano. Desde allí, las vistas panorámicas resultan verdaderamente grandiosas.

Hacia el norte y el este, los horizontes se abren para diluirse en la lejanía. Se indica que, en días claros, desde este punto se reconocen hasta treinta localidades, cifra que se duplica de noche al contabilizar los grupos de luces que centellean. Otro enclave digno de mención es el Zofreral, situado hacia el noroeste, un extenso bosque de alcornoques que se extiende por una soleada ladera.

El pueblo muestra una vitalidad envidiable, con tienda, farmacia, panadería, colegio comarcal, establecimientos hosteleros, una fábrica de embutidos y otra de productos dietéticos, además de talleres mecánicos y carpintería. Gracias a ello, el municipio mantiene un censo cercano a los 500 habitantes, incluidos los residentes en Litos.