Día de Reyes con fiesta de quintos en Morales del Vino
El día de Reyes otorga especial protagonismo a los quintos en Morales del Vino, que celebran su fiesta. Si la víspera solicitaban el aguinaldo por las calles del municipio, el 6 de enero vistieron sus mejores galas y lucieron el pañuelo blanco. Uno de los actos centrales es la misa en la iglesia parroquial de Morales del Vino, donde las mozas y mozos estuvieron acompañados por familias y el pueblo, además de la Corporación Municipal.
