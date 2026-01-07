Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Prisión dueño By Alice en Zamora"Francis" en ZamoraAvería de agua en Morales del VinoDisputa entre la Diputación y el Zamora CF
instagramlinkedin

Día de Reyes con fiesta de quintos en Morales del Vino

Día de Reyes con fiesta de quintos en Morales del Vino | CEDIDA

Día de Reyes con fiesta de quintos en Morales del Vino | CEDIDA

El día de Reyes otorga especial protagonismo a los quintos en Morales del Vino, que celebran su fiesta. Si la víspera solicitaban el aguinaldo por las calles del municipio, el 6 de enero vistieron sus mejores galas y lucieron el pañuelo blanco. Uno de los actos centrales es la misa en la iglesia parroquial de Morales del Vino, donde las mozas y mozos estuvieron acompañados por familias y el pueblo, además de la Corporación Municipal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un pueblo de Zamora reparte 600 euros a los cinco vecinos con las mejores decoraciones de esta Navidad
  2. Ponferrada - Puebla de Sanabria: cuando 50 kilómetros en línea recta se convierten en dos horas de viaje
  3. Un joven alistano de 'pura cepa', nuevo inspector jefe de la Policía de Fronteras
  4. Un municipio de Zamora reconvertirá un edificio de su colegio en viviendas de alquiler social
  5. Nuevos alcaldes: 'Baile' de regidores en las alcaldías de varios pueblos de Zamora
  6. El poblado de Salto de Castro: de epicentro del ciclismo zamorano a futura joya turística en apenas 80 años
  7. Un ciervo provoca un nuevo accidente en uno de los puntos críticos del entorno rural de Zamora
  8. Vecinos de seis pueblos solicitan la revocación a la planta de biogas de El Cubo

Fiestas navideñas sin apenas incidentes y con 80 accidentes de tráfico sin muertos ni heridos graves en Zamora

Fiestas navideñas sin apenas incidentes y con 80 accidentes de tráfico sin muertos ni heridos graves en Zamora

Día de Reyes con fiesta de quintos en Morales del Vino

El poblado de Salto de Castro: de epicentro del ciclismo zamorano a futura joya turística en apenas 80 años

El poblado de Salto de Castro: de epicentro del ciclismo zamorano a futura joya turística en apenas 80 años

Zamora, entre las beneficiarias de ayudas del Gobierno a zonas afectadas por incendios

Zamora, entre las beneficiarias de ayudas del Gobierno a zonas afectadas por incendios

Sin agua en Morales del Vino por una avería en la red eléctrica

Sin agua en Morales del Vino por una avería en la red eléctrica

Crecen las críticas por el mal estado de la principal ruta que une dos pueblos de Zamora: "Increíble el estado..."

Crecen las críticas por el mal estado de la principal ruta que une dos pueblos de Zamora: "Increíble el estado..."

Denuncian el vandalismo en un parque infantil durante el 'botellón' de la noche de Reyes

Denuncian el vandalismo en un parque infantil durante el 'botellón' de la noche de Reyes

La carretera de Rihonor que une Puebla y Braganza, pendiente de la variante internacional

La carretera de Rihonor que une Puebla y Braganza, pendiente de la variante internacional
Tracking Pixel Contents