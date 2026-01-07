Crecen las críticas por el mal estado de la principal ruta que une dos pueblos de Zamora: "Increíble el estado..."

Cuando hablamos de una provincia tan extensa como Zamora, también se hace de la ingente cantidad de kilómetros asfaltados que se reparten por sus comarcas, al ser también un territorio muy disperso. Algunas de estas carreteras son de titularidad estatal, un buen puñado pertenecen a la Junta y gran parte de la red corre a cargo de la Diputación de Zamora. Aun así, hay ocasiones en los que el 'dueño' de estas vías no queda del todo claro y provoca las quejas de algunos vecinos, como es el caso del camino rural que une las localidades de Arcenillas y Morales del Vino en una línea recta casi perfecta.

Durante las últimas horas, han crecido las quejas en los diferentes grupos zamoranos de redes sociales por el mal estado de esta ruta después de que un vecino publicado que es "increíble el estado de la carretera". Junto a su comentario, adjuntó varias imágenes que sustentaban su opinión, dando muestra de los continuos baches y el asfalto totalmente desgastado de este camino rural. En el cajón de respuestas, fueron numerosas las críticas hacia la clase política, aunque también había quien puntualizaba la situación para darle contexto. Así, varios usuarios se aferraba a que "es un camino agrícola" para defender su falta de cuidado.

En el lado contrario, muchos otros veían este razonamiento como una excusa, poniendo el ejemplo de que "en Galicia está todo perfectamente asfaltado hasta la última aldea de cada pueblo". Asimismo, la trifulca entre vecinos a cuenta de la titularidad de este camino dio mucho de sí, entre quienes creían que era labor de los respectivos ayuntamientos darle una nueva capa de asfalto y quienes replicaban que este tipo de obras necesita la colaboración del resto de administraciones. Y en este punto es donde entra en juego la Diputación de Zamora, que ya incluyó esta ruta en su lista de caminos rurales a rehabilitar durante este ejercicio.

7 millones para 61 caminos

La Diputación Provincial de Zamora aprobó en diciembre el expediente y los pliegos para la contratación del servicio de mantenimiento y conservación de los caminos municipales cuyo firme esté compuesto por mezclas bituminosas, con un presupuesto total de 7 millones de euros (IVA incluido) y una duración de 24 meses. Mediante este contrato se dota de garantía presupuestaria a las actuaciones incluidas en la convocatoria de subvenciones para la reparación de caminos municipales resuelta un mes antes, en la que se prevé el arreglo de más de 60 caminos en toda la provincia.