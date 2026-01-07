Esta cofradía protagonizará el cartel promocional de la Semana Santa de Villalpando

La Junta Pro Semana Santa de Villalpando ha convocado el concurso para elegir el cartel anunciador de la próxima edición de la Pasión, con el que repartirá 300 euros en premios.

La cofradía de la Vera Cruz y Jesús Nazareno será este año la protagonista del cartel promocional de la Semana Santa, aunque en el certamen también será seleccionada la obra que ilustrará la portada del programa de actos y, en este caso, la temática es libre.

Las obras deben versar sobre cualquier aspecto relacionado con la Semana Santa de Villalpando y se valorarán específicamente aquellas que muestren el ambiente y detalles de las cofradías, tales como pasos, tallas, cofrades, actos o procesiones.

En el certamen podrán participar profesionales o aficionados que residan en España y las obras, que pueden ser creaciones, fotografías, dibujos o pinturas deben ser originales e inéditas.

Los participantes podrán presentar sus obras en dos categorías, cartel y programa de Semana Santa, y en ambas se valorarán la representatividad y la creatividad. Cada participante podrá presentar un máximo de tres obras, indicando a qué categoría concurren.

El plazo de entrega de las obras finaliza el 16 de enero a las 15.00 horas. El jurado estará integrado por la directiva de la Junta de Cofradías, que se reserva la posibilidad de invitar a alguna personalidad artística, fotográfica o relacionada con la Semana Santa de la localidad.

El primer premio está dotado con 150 euros y la obra elegida será la imagen del cartel promocional de la Semana Santa.

El segundo clasificado se llevará un premio de 100 euros y su obra ilustrará la portada del programa de actos . El tercer premio está dotado con 50 euros.