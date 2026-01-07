Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Prisión dueño By Alice en Zamora"Francis" en ZamoraAvería de agua en Morales del VinoDisputa entre la Diputación y el Zamora CF
instagramlinkedin

Sin agua en Morales del Vino por una avería en la red eléctrica

La empresa ya trabaja para recuperar el suministro y que funcionen los bombeos del depósito

Ayuntamiento de Morales del Vino

Ayuntamiento de Morales del Vino / Cedida

Una avería general en la red eléctrica del pueblo de Morales del Vino, en la zona del camino Cazurra, ha dejado sin suministro de agua al cuarto municipio más poblado de Zamora.

El problema en la red eléctrica ha hecho que los bombeos del depósito no funcionen y no hay suministro de agua en la zona de Morales del Vino pueblo, ha confirmado el Ayuntamiento zamorano.

Noticias relacionadas y más

"La empresa de red eléctrica ya está buscando la avería para restablecer luz a la mayor brevedad posible" apunta la comunicacion municipal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un pueblo de Zamora reparte 600 euros a los cinco vecinos con las mejores decoraciones de esta Navidad
  2. Ponferrada - Puebla de Sanabria: cuando 50 kilómetros en línea recta se convierten en dos horas de viaje
  3. Un joven alistano de 'pura cepa', nuevo inspector jefe de la Policía de Fronteras
  4. Un municipio de Zamora reconvertirá un edificio de su colegio en viviendas de alquiler social
  5. Nuevos alcaldes: 'Baile' de regidores en las alcaldías de varios pueblos de Zamora
  6. El poblado de Salto de Castro: de epicentro del ciclismo zamorano a futura joya turística en apenas 80 años
  7. Un ciervo provoca un nuevo accidente en uno de los puntos críticos del entorno rural de Zamora
  8. Vecinos de seis pueblos solicitan la revocación a la planta de biogas de El Cubo

El poblado de Salto de Castro: de epicentro del ciclismo zamorano a futura joya turística en apenas 80 años

El poblado de Salto de Castro: de epicentro del ciclismo zamorano a futura joya turística en apenas 80 años

Zamora, entre las beneficiarias de ayudas del Gobierno a zonas afectadas por incendios

Zamora, entre las beneficiarias de ayudas del Gobierno a zonas afectadas por incendios

Sin agua en Morales del Vino por una avería en la red eléctrica

Sin agua en Morales del Vino por una avería en la red eléctrica

Crecen las críticas por el mal estado de la principal ruta que une dos pueblos de Zamora: "Increíble el estado..."

Crecen las críticas por el mal estado de la principal ruta que une dos pueblos de Zamora: "Increíble el estado..."

Denuncian el vandalismo en un parque infantil durante el 'botellón' de la noche de Reyes

Denuncian el vandalismo en un parque infantil durante el 'botellón' de la noche de Reyes

La carretera de Rihonor que une Puebla y Braganza, pendiente de la variante internacional

La carretera de Rihonor que une Puebla y Braganza, pendiente de la variante internacional

Faúndez sobre la restitución de paradas del AVE en Sanabria: "Si se hace es por la presión y la unión de la provincia"

Faúndez sobre la restitución de paradas del AVE en Sanabria: "Si se hace es por la presión y la unión de la provincia"

UCCL Zamora anima al campo a sumarse a la "gran tractorada" de Madrid: "Está en juego nuestro futuro"

UCCL Zamora anima al campo a sumarse a la "gran tractorada" de Madrid: "Está en juego nuestro futuro"
Tracking Pixel Contents