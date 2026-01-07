Sin agua en Morales del Vino por una avería en la red eléctrica
La empresa ya trabaja para recuperar el suministro y que funcionen los bombeos del depósito
Una avería general en la red eléctrica del pueblo de Morales del Vino, en la zona del camino Cazurra, ha dejado sin suministro de agua al cuarto municipio más poblado de Zamora.
El problema en la red eléctrica ha hecho que los bombeos del depósito no funcionen y no hay suministro de agua en la zona de Morales del Vino pueblo, ha confirmado el Ayuntamiento zamorano.
"La empresa de red eléctrica ya está buscando la avería para restablecer luz a la mayor brevedad posible" apunta la comunicacion municipal.
