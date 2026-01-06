Trabazos recupera del olvido el canto y la ofrenda del "ramo de Navidad"
La última vez que se cantó algunos de los que lo hicieron ahora eran niños
La parroquia de San Pelayo Mártir de Trabazos de Aliste por su parte ha recuperado después de muchos años en el olvido el canto y la ofrenda del "ramo de Navidad", una tradición con más de un siglo de antigüedad, pues una de las personas más longevas del pueblo, que tiene 96 años, recuerda que ya lo cantaba cuando ella era moza y ya venía de la cosa de mucho antes. La última vez que se cantó algunos de los que lo hicieron ahora eran niños.
Tere Bermúdez fue la encargada de pedir la licencia llegando luego el canto del ramo a dos voces, en dos coros, uno de ellos integrado por los hombres y otro por las mujeres. El canto de las Loas lo hizo Rodrigo García Román. Todo ello acompañado por el "ramo" adornado con rosquillas, maragatos y cintas antiguas que fue portado por Manuel Morán Morán. Ramo que al final fue subastado. Se completó la jornada con la actuación en el templo parroquial de la Coral Tierras Altas de Sanabria y La Carballeda.
- Un pueblo de Zamora reparte 600 euros a los cinco vecinos con las mejores decoraciones de esta Navidad
- Ponferrada - Puebla de Sanabria: cuando 50 kilómetros en línea recta se convierten en dos horas de viaje
- Un pueblo de Zamora reconvertirá la casa parroquial en un albergue de peregrinos
- Cierra uno de los últimos alojamientos de la Reserva de las Lagunas de Villafáfila: 'Costará llenar este vacío
- Un joven alistano de 'pura cepa', nuevo inspector jefe de la Policía de Fronteras
- Un municipio de Zamora reconvertirá un edificio de su colegio en viviendas de alquiler social
- Nuevos alcaldes: 'Baile' de regidores en las alcaldías de varios pueblos de Zamora
- Seis millones de euros para la Senda del Lobo en el oeste de Zamora