Trabazos recupera del olvido el canto y la ofrenda del "ramo de Navidad"

La parroquia de San Pelayo Mártir de Trabazos de Aliste por su parte ha recuperado después de muchos años en el olvido el canto y la ofrenda del "ramo de Navidad", una tradición con más de un siglo de antigüedad, pues una de las personas más longevas del pueblo, que tiene 96 años, recuerda que ya lo cantaba cuando ella era moza y ya venía de la cosa de mucho antes. La última vez que se cantó algunos de los que lo hicieron ahora eran niños.

Tere Bermúdez fue la encargada de pedir la licencia llegando luego el canto del ramo a dos voces, en dos coros, uno de ellos integrado por los hombres y otro por las mujeres. El canto de las Loas lo hizo Rodrigo García Román. Todo ello acompañado por el "ramo" adornado con rosquillas, maragatos y cintas antiguas que fue portado por Manuel Morán Morán. Ramo que al final fue subastado. Se completó la jornada con la actuación en el templo parroquial de la Coral Tierras Altas de Sanabria y La Carballeda.

Recuperación del canto y ofrenda del "ramo de Navidad" en Trabazos. / Chany Sebastián