El recuperado Auto de Reyes despide las fiestas en Tábara

La villa de Tábara ponía el broche de oro a sus magníficas y muy concurridas "Navidades con Ilusión", que se iniciaron el día 13 de diciembre, con la rememoración de su histórico Auto Sacramental de Reyes, un ritual donde se representó el viaje de los Magos de Oriente y su encuentro con el rey Herodes que se desarrollaba en el entorno de la Plaza Mayor y en la iglesia parroquial de Nuestra Señora la Virgen de la Asunción. Rememorando aquella senda de alrededor de 800 kilómetros, durante unos sesenta días, entre Partía y Jerusalem a solo dos horas de Belén de Judá.

Los Autos de Reyes son unas manifestaciones dramáticas y a la vez festivas donde los actores son los vecinos y el público el propio pueblo y el escenario sus calles, la Casa Consistorial y la iglesia. Antaño era muy conocido el de Alcañices que desde hace varios años no se representa ya. Se trata de un auto con una polimetría de texto donde predominan los eneasílabos, alejandrinos y heptasílabos, considerándose un drama litúrgico que ampliaba al oficio sacro que representaban los clérigos, normalmente en la Catedral de Toledo.

En Auto de Reyes de Tábara brilló con luz propia durante el reinado de Alfonso XIII, comenzando a decaer allá por 1923, tambaleándose durante la Segunda República y asentándole ya un golpe mortal la Guerra Civil pasando al olvido durante alrededor de 25 años.

Santiago Andrés Fresno, un joven tabarés estudiante de Los Agustinos en León fue el artífice de recuperar los textos a lo largo de 1963 logrando su recuperación el día 6 de enero de 1964. Él mismo hizo de rey Herodes, acompañándole en la aventura Aurelio García (Melchor), Luis Morales (Gaspar) y Tito Santos (Baltasar); fuero los pajes Manuel Viñuela, Isacito García, Agustín Villalón y Luis Romero, siendo alguacil de la villa Andrés Juárez y alcalde Domingo García.