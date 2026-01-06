El recorte de fondos de la nueva PAC "amenaza" la supervivencia del sector primario en Zamora

Ahora Decide ha cuestionado públicamente los recortes planteados para la nueva PAC (Política Agraria Común) y ha trasladado su apoyo al sector primario de la provincia, que genera más del 15% del empleo en Zamora y que es la "base" para frenar la despoblación en el medio rural.

La formación ha manifestado su "profundo rechazo" al planteamiento realizado por la Comisión Europea, que conlleva una rebaja de los fondos destinados a la PAC, lo que perjudicará a la agricultura y la ganadería, dos sectores que, además de producir alimentos, en provincias como Zamora son los que sostienen la industria agroalimentaria.

La propuesta contempla una reducción del 20 % de los fondos, recorte que para Ahora Decide, "puede ser la puntilla para el sector primario zamorano, que ya se enfrenta a desafíos importantes, como el aumento de los costes o la falta de relevo generacional".

La formación ha responsabilizado directamente a los dos partidos políticos mayoritarios y ha asegurado que, tanto el PP como el PSOE, "demuestran falta de compromiso con la realidad del campo y, en concreto, con las familias que dependen de la PAC para mantener sus explotaciones".

Por los motivos expuestos, Ahora Decide ha exigido una PAC que "asegure la continuidad del sector primario en nuestra provincia y que en ningún caso suponga una merma de fondos comunitarios".

Además, ha alertado sobre el avance del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, aprobado recientemente por la Comisión Europea porque "este tratado representa una amenaza directa para el sector primario de la provincia y, especialmente, para una ganadería que ya atraviesa una situación crítica".

El pacto introducirá una «competencia desleal», al permitir la entrada de productos que no cumplen con las estrictas normativas sociolaborales, ambientales y de bienestar animal que sí se exigen a los productores zamoranos, por lo que Ahora Decide ha instado a las instituciones a proteger la calidad y la viabilidad de los productos de Zamora frente a las importaciones masivas de terceros países.