Mahíde le "canta los Reyes” al cura don Marcelino desde que llegó al pueblo en 1967

Mahíde de Aliste revivió ayer la tradición de "cantar los Reyes" al cura don Marcelino Gutiérrez Pascual, el párroco más longevo en activo del Arciprestazgo de Aliste y Alba que, a sus 84 años de edad, sigue atendiendo su labor religiosa y humanitaria.

Una tradición vecinal con la presencia de la alcaldesa, Audina Leal Fernández, que también es la encarga de la iglesia. El cura primero ofició la misa y luego siguiendo la costumbre convidó a los feligreses a cacahuetes y dulces repartidos en una antigua ceranda agroganadera.

El "Canto de los Reyes" fue una tradición arraigada durante siglos en las antiguas Vicarías de Aliste y Alba coincidiendo con la Epifanía, ya durante la pertenencia de sus 84 pueblos y parroquias al lejano Arzobispado de Compostela en Galicia. Mozos y niños recorrían las casas de cada pueblo pidiendo el aguinaldo incluidas las moradas de las "autoridades" o "justicias": alcalde, cura y maestro. Para ello se entonaban cánticos donde se mezclaban coplas religiosas con otras satíricas dependiendo de si el visitado abría o no la puerta y si daba o no buen aguinaldo.

Los mozos comenzaban por pedir la licencia al dueño de la casa para abrir el ritual y como seña de respeto, luego se "Cantaban los Reyes" y se pedía el aguinaldo. Los cantos se acompañaban de la música de gaita, tamboril, panderetas y zambombas. El aguinaldo consistía en lo que había en cada casa en otros tiempos por estas fechas, principalmente las longanizas de la matanza, huevos, dulces (fiyuelas) o frutas como las manzanas o castañas y nueces.

Marcelino Gutiérrez Pascual, nacido el día 4 de octubre de 1941 en Vezdemarbán, el hijo de Livino y Sagrario, se ha convertido por méritos propios en uno de los personajes históricos más queridos, conocidos respetados de Aliste gracias a su faceta religiosa, laboral y humana. Malos tiempos para nacer y para crecer con una Guerra Civil recién terminada que dejaba penurias y miseria, más aún en la rural España profunda.

Fue Marcelino el mayor de cinco hermanos y tras pasar en su pueblo la más tierna infancia, con solo diez años le enviaron al Seminario Menor de Toro donde cursó los dos primeros cursos, para pasar luego al Seminario Mayor de San Atilano en Zamora donde comenzó a fraguarse una de las devociones más carismáticas de toda la histórica de la Diócesis de Zamora.

Con solo 23 años, el 10 de septiembre de 1964, el obispo Eduardo Martínez González le ordenaba sacerdote, siendo su primer destino capitalino las parroquias de Santa Lucía y La Horta, antes de pasar a hacerse cargo de San José Obrero.

El punto de inflexión en su vida llegaba cuando el Obispo de la Diócesis de Zamora decidía enviarle a tierras alistanas, a la España más rural, una tierra de profundas raíces religiosas a la vez que histórica fuente y cuna de monjas y misioneros, donde además se forjaron en el oficio grandes curas llegados de otros lugares nada más salir del seminario.

Marcelino llegó a la parroquia Santa Egipciaca de Mahíde un ya muy lejano día 22 de julio de 1967 y solo tres días después oficiaba su primera misa en la festividad de Santiago Apóstol. Con 59 años ininterrumpidos se ha convertido en el cura que durante más tiempo ha regentado una parroquia alistana. Ello le ha permitido imponer algunos los feligreses todos los sacramentos: bautizos, comuniones, confirmaciones, bodas y por desgracia también funerales

"Los Chingueles" de Pobladura, desde 1906

Como manda la tradición desde las navidades del año 1906 la iglesia parroquial de la Virgen de la Asunción de Pobladura de Aliste cumplió con la tradición de "Los Chingueles", un legado cultural cargado de emoción, tradición e ilusión que lleva ya 119 años acompañando las celebraciones de los días de Navidad, Año Nuevo y Reyes con el canto de villancicos. Una costumbre que sigue viva al son de la gaita y otros instrumentos desde que la impulsarán a principios del pasado siglo XX el cura Moisés Pintado el gaitero Baltasar Vaquero y Rafael Fernández.