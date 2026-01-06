Juguetes de antaño: así se las apañaban los niños zamoranos cuando no había Papá Noel ni Reyes Magos

Cuando era pequeña me contaba mi abuela María, un poco escandalizada al ver los escaparates de las jugueterías de la ciudad repletos de juguetes, que antiguamente las niñas fabricaban sus propias muñecas de trapo con retales e hilos de lana tomados de la cesta de coser de sus madres, mientras que los niños fabricaban carricholos con latas de escabeche para hacerlos rodar por las calles del pueblo.

Eran juguetes de épocas de escasez, cuando la prioridad de la familia era disponer de un plato de comida en la mesa y no se podía gastar dinero en lo que no fuera estrictamente necesario.

He ido preguntando a varias personas de Sejas de Aliste por aquellos juguetes de antaño que ellos mismos fabricaban y he descubierto que todavía se emocionan y las lágrimas asoman a sus ojos al contarme cómo habían cosido su primera muñeca, qué lejos arrojaba las piedras aquel tirachinas o qué bien rodaba aquel aro extraído de una vieja herrada.

Mercedes Fernández me ha enseñado a elaborar muñecas como hacían en la posguerra, sobre una estructura sencilla formada con dos palos dispuestos en forma de cruz, uno más largo haciendo de cuerpo, otro transversal más corto para representar los brazos. Una bola de lana recubierta de algún retal de tela de color claro hacía las veces de cabeza que se adornaba con hebras de lana como cabello, o con una tela triangular en forma de pañuelo. Otro retal más grande era usado como vestido, atado a la cintura por un cordel. Y ya tenían una muñeca a la que acunar y querer.

Muñeca realizada con palos y trapos, a la manera de las que elaboraban antiguamente las niñas alistanas. A la derecha, hinchando la vejiga de un cerdo en San Juan del Rebollar para utilizarla como pelota. | Cristina Manías Fraile (i) y Mariano Cano Gordo (d) / Cristina Manías Fraile

También con trapos y lanas los niños fabricaban pelotas de diferentes tamaños, utilizadas para diversos juegos y deportes.

Josefa Diebra, a la que todos llaman Pepa, me ha explicado cómo hacían las mecas, el nombre de las antiguas canicas fabricadas con piedra. Escogían pequeños cantos rodados del cauce de los arroyos o bien tomaban piedrecitas pequeñas que tallaban golpeándolas con alguna piedra de mayor tamaño, frotándolas después contra alguna roca para limarlas y perfeccionar la forma redondeada. Las mecas era un juego de niñas, que se colocaban sentadas en el suelo o de rodillas. Tomaban cinco mecas y una de las niñas lanzaba una hacia arriba, y mientras ésta estaba en el aire, tenía que recoger con su mano las otras cuatro mecas y recibir a tiempo a la quinta, evitando que llegara al suelo. Se iban sucediendo diferentes combinaciones de juegos similares y ganaba la que recogía todas las mecas.

Me cuenta Pepa que también se jugaba a la rayuela, que en Sejas recibía el nombre de la china, juego tradicional en todo el país que allí improvisaban con una estructura dibujada con un palo en la tierra.

José Antonio Rodríguez recuerda cómo fabricaban los carricholos con la tapa de una lata grande de escabeche. Los rapaces iban a pedir las tapas a las tabernas, golpeaban con una piedra las esquinas cortantes para no dañarse y le hacían un agujero en el centro para poder introducir un palo de algo más de un metro de largo. El palo debía terminar en forma de i griega (Y) o bien se le clavaba una punta de hierro en el extremo para que no se saliera de la tapa. Y con el carricholo construido, se hacía rodar por las calles del pueblo.

José Antonio también explica cómo fabricaban las picas, hechas con un palo fuerte en el que con ayuda de una navaja se tallaba un gancho en uno de sus extremos. Cuando había llovido y la tierra estaba humedecida, un rapaz arrojaba con fuerza una pica al suelo para que quedara clavada y su contrincante debía lanzar otra pica para clavarla al lado intentando a la vez desclavar la primera.

Los tirachinas, llamados estiragomas en Sejas, eran fabricados por los niños con una rama de negrillo en forma de i griega a la que se añadía un elemento elástico, generalmente una tira sacada de una vieja cámara de bicicleta o incluso recortada de un guante de goma, ya en tiempos más recientes.

Los niños también utilizaban piedras para jugar a la tajuela, el juego tradicional de Aliste, también ejercitado por los adultos, en el que se lanzaban unas piedras planas de pizarra de forma redondeada contra otra colocada en vertical llamada chito, situada a unos doce metros de distancia, ganando el que acumulaba 20 puntos, o 40 si se jugaba en parejas, tras varias tiradas en las que se intentaba derribar el chito. Este juego sigue siendo muy popular y varios pueblos alistanos continúan celebrando competiciones.

Miguel Manías me cuenta que uno de los juegos favoritos de los niños eran los aros, que extraían de la base de las herradas viejas (cubos de zinc) que habían quedado inutilizadas y que iban guiando con ayuda de un palo con un alambre en el extremo. También los hijos de carpinteros solían construirse una especie de cochecitos o carretillos pequeños con tablas de madera, estructuras sencillas, pero efectivas que les permitían rodar el juguete construido.

Otro juego tradicional que me ha explicado María del Carmen Fraile eran las tabas, para el que se utilizaban los huesos tarsos de reses pequeñas, como cabritos y corderos. Las tabas tienen diferentes caras, como si fuera un dado, y cada una recibía un nombre que variaba en función del pueblo. Por ejemplo, en algunas localidades la cara lisa se solía llamar culo, la cara con forma de s se llamaba carne, la cara convexa recibía el nombre de taba y la cóncava el de chueca. Se adornaban pintándolas de colores para embellecerlas. Dos jugadores, normalmente niñas, cogían una o tres tabas y una de ellas pedía carne o culo, se iban tirando como si fueran dados y ganaba la que conseguía acertar el nombre de la cara que salía más veces.

La matanza de los cerdos también era una ocasión para dos improvisados juguetes infantiles. Cuando se descuartizaba al animal, se extraía la vejiga, se inflaba cuidadosamente como si fuera un globo y se utilizaba para jugar a la pelota. Aunque no duraba mucho, pues acababa desinflándose al cabo de un tiempo.

También era aprovechada la soga que se utilizaba para colgar el cuerpo del cerdo hasta que se desangrara. Esta soga iba sujeta a la viga más alta del tejado del corral y, una vez que el cerdo ya estaba descolgado, se le colocaban unas tablas de madera en la parte baja y era utilizada como columpio por los niños, recibiendo en Aliste el nombre de baldión.

Eran otros tiempos y los niños se adaptaron a aquellos momentos de escasez para desarrollar su imaginación y con habilidad construir juguetes humildes que se convertían para ellos en auténticos tesoros.