Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Zamora, la segunda provincia de España con mayor aumento de ventas de la Lotería del NiñoEl Zangarrón de Montamarta celebra la llegada del nuevo añoAsí era en los años en 50 Monte la ReinaJuguetes de antaño: así se las apañaban los niños zamoranos cuando no había Papá Noel ni Reyes Magos
instagramlinkedin

mascaradas en la provincia

El diablo se viste de fiesta en Montamarta con su Zangarrón de Reyes

Ricardo González López, estudiante de Técnico Superior en Actividades Físicas y Deportivas y residente en Montamarta, es el quinto encargado de cerrar la representación de la mascarada de Montamarta con motivo del día de Reyes. La careta roja, la más ansiada por los jóvenes, estuvo de su parte en una jornada "de fiesta", pero marcada por temperaturas bajo cero

El Zangarrón lleva sus vivos colores por Montamarta para celebrar la llegada del nuevo año

El Zangarrón lleva sus vivos colores por Montamarta para celebrar la llegada del nuevo año

José Luis Fernández

Estefanía Vega

Montamarta

Del luto a la fiesta, el diablo de Montamarta cambia de color para apostar todo al rojo en el día de Reyes. Es una jornada de nervios en todas las casas zamoranas, pero especialmente en el hogar de Ricardo González López que lleva desde las 05:30 horas en vela. Estudiante de Técnico Superior en Actividades Físicas y Deportivas (Tafad) en Zamora, veía cumplido el sueño de lucir la careta festiva con la que la localidad pone fin a su señera mascarada.

El Zangarrón "de fiesta" brinca en Montamarta por Reyes

El Zangarrón "de fiesta" brinca en Montamarta por Reyes

Ver galería

El Zangarrón "de fiesta" brinca en Montamarta por Reyes / José Luis Fernández

Aguantar más de nueve horas en pie, entre brincos, carreras y las gélidas temperaturas invernales supone un honor -amén del lógico reto- para los dos quintos que cada año tienen la suerte de ocultarse tras la careta de corcho y bajo la amenaza del asador. A Ricardo, la suerte le sonrió otorgándole la fecha que ansiaba representar: el 6 de enero de 2026 quedará en su memoria como un día de agotamiento extremo; también de privilegio y de mantenimiento de una tradición ancestral.

Como el primero de su familia en representar al personaje del démone, la expectación era máxima. Desde la primera puntada hasta armar el traje, el ritual de vestimenta se alargó cerca de tres horas y media, cumpliendo con lo esperado. Por delante aún quedaban cerca de cinco horas de brincos, carreras y persecuciones a los mozos.

Noticias relacionadas y más

A diferencia de la careta de Año Nuevo, la versión roja "se conserva mucho mejor", apuntaba José Ramón Pérez Pérez, por lo que no ha sido necesario renovarlo a diferencia de la máscara "de luto".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents