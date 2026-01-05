Un vuelco en la incorporación a la A-66 deja dos heridos en la circunvalación de Zamora
Los servicios de emergencia se han desplazado hasta el término municipal de Valcabado a las 12:55 horas
Pese a que la borrasca 'Francis' no dejara a la provincia de Zamora bajo la nieve y los problemas en las carreteras hayan sido mínimos durante este lunes, los accidentes siguen a la orden del día una mañana más. En esta ocasión, el primer accidente de relevancia del día ha tenido como protagonista la incorporación a la A-66, donde se ha producido el vuelco de un vehículo. Según han informado fuentes del 112 Castilla y León, la colisión se produjo en torno a las 12:55 horas, cuando varios usuarios de esta vía han informado de lo ocurrido en este punto, al que habrían llegado desde la A-11, autovía que circunvala la capital por el norte.
Una vez recibida la alerta en el centro de operaciones del servicio 112 Castilla y León, se ha notificado el accidente a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl. Desplazados hasta el lugar, se ha confirmado que dos personas que viajaban en el turismo se encontraban heridas, por lo que ha sido necesario el envío de una ambulancia hasta el lugar. Según estas mismas fuentes, el vuelco se habría producido en la incorporación a la A-66 (kilómetro 271) desde la A-11 (kilómetro 2917), una localización que se encuentra en el término municipal de Valcabado. Por el momento, se desconocen las causas de este accidente que ha sobresaltado la tranquilidad habitual de la provincia.
