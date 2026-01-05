Talanqueiras y Visparras alegran San Martín de Castañeda

Visparras y talanqueiras alegraron la víspera de Reyes a los vecinos que abrieron sus puertas para la colación al rezo de “¿Cantamos o marchamos”. Con menos público, pero con máximo entretenimiento niños y mayores sacaron sus trajes representativos de “esta primera fiesta del año”. “Aguinaldo que ha de ser, que ha de ser en la mano” ser de viandas de chorizo para el varal y espumosos para el cuerpo. Un aguinaldo que fue cayendo, incluso desde algún balcón.

La Visparra desafía al frío / Araceli Saavedra

El largo recorrido hasta el barrio alto, pasando por el mirador de Neveira, dejó carreras, envestidas de las Talanqueiras, el personaje que simboliza la vaca y la fertilidad, a alguna Visparra menuda y a unos cuantos fotógrafos. Las tenazas del Visparro se emplearon con prudencia.

“¿Qué es aquello que reluce encima de la cocina? Es el pañuelo de Dora que por muchos años viva” sigue la canción de vecino en vecino. Visparras y Talanqueiras hicieron su recorrido acompañados del Ciego de la mano de La Dama. Las puertas se abrían y sus moradores lo primero que regalaban era una sonrisa, para entrar a la cocina a buscar el aguinaldo.

El cortejo invernal tampoco dejó pasar ningún coche que no pagara con monedas el encuentro con la mascarada, con la colaboración cómplice de todos los chóferes del momento.

Esta representación tradicional prerromana continúa atrayendo público interesado en el valor etnográfico de estas representaciones del solsticio de invierno, del bien y del mal, de buenos y malos augurios. Y los más pequeños se enfundaron ayer sus trajes de visparros para acompañar a los mayores. Esta vez, los Reyes Magos llegaron oportunamente para entregar sus regalos.