Un pueblo de Zamora reparte 600 euros a los cinco vecinos con las mejores decoraciones de esta Navidad

Las semanas de Navidad son unas fechas muy señaladas para muchos zamoranos, tanto de la capital como del resto de la provincia. Una época del año en el que los reencuentros, las comidas con familiares o amigos y los viajes se multiplican. Muchos de estos desplazamientos son para ver la decoración navideña de grandes ciudades como Vigo o Madrid, pero estos adornos son cada vez más comunes en las calles de la provincia. Mientras que en casos como la capital son las propias instituciones quienes se encargan de ello, son los vecinos quienes hacen brillar sus pueblos, como ocurre en Villaralbo.

Este municipio de la Tierra del Vino puso en marcha hace unas semanas la quinta edición del Concurso de Decoración Navideña 'Mi Pueblo en Navidad', que se ha convertido ya en un clásico moderno de la zona. Con un total de 15 participantes en la lista de este año, el jurado villaralbino se tomó su tiempo durante la tarde-noche del 2 de enero para decidir cuáles eran los elegidos para llevarse los principales premios que se repartían. Las decoraciones de este año han sido de lo más variopintas, con algunas centradas en contar con diferentes tipos de iluminación y otras en las que los adornos navideños toman el protagonismo.

El primer premio, dotado con 250 euros para el ganador, recayó en Asunción Alonso, que había decorado su fachada con un sinfín de elementos dorados que daban un brillo especial a su calle. En el caso de la segunda clasificada, Ana Esteban, la paleta de colores se trasladó al azul con una ambientación inspirada en 'Frozen' que le ha valido para llevarse los 150 euros de este puesto. El tercer premio, que se ha traducido en 100 euros para Idoia Miguel, ha servido para valorar la tradición de un belén con la justa iluminación para ser también visible por la noche. El resto de galardones han sido para Laura Manso (4ª plaza, 50 euros) y Miguel Ángel de la Rosa (5ª posición, 50 euros)