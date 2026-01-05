Melchor, Gaspar y Baltasar llegan a Sanabria con un cargamento de caramelos y muchos regalos

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente llegaron a la Plaza del Arrabal pasadas las siete y media de la tarde con un cargamento de caramelos que llenó sobradamente bolsas y bolsillos de los niños que esperaban el paso de las carrozas. Los Reyes no se perdieron por el camino, certeramente guiados por la estrella del Portal de Belén de la iglesia de San Pedro. Como toda autoridad que se precie, los tres Reyes cumplieron con la recepción a todos y cada uno de los niños que subieron hasta el pórtico del Ayuntamiento.

Tras las confidencias, alguna carta que todavía no había sido entregada en Correos, y la respuesta a la pregunta de “¿Cómo te has portado?”, los Reyes tomaron nota para entregar los regalos por la noche y premiar con más dulces para entretener la noche. Melchor comentaba que los niños de la generación del 76 les habían ayudado mucho esta vez, tanto como los pajes.

Los Reyes Magos llegaron desde Mombuey donde entregaron oro, incienso y mirra al niño Jesús del Belén viviente. Los niños disfrutaron del recorrido en carroza de los Tres Magos de Oriente que se reunieron con los niños en el salón del teleclub, para examinar el comportamiento de todo un año. Seguro que les traen todos los regalos que han pedido.

Mucho trabajo tuvieron Melchor, Gaspar y Baltasar que recorrieron toda la comarca en un santiamén, desde Porto, pasando por Lubián, los 13 pueblos de Cobreros -donde fueron adelantando unos minutos el recorrido-, Villardeciervos, ni un pueblo se dejaron sin visitar. Los Reyes Magos tuvieron mucho trabajo en el municipio de Galende donde agasajaron con pastas y espumosos a los vecinos que esperaban el paso de la carroza real con sus Queridas Majestades y sus pajes. Esta vez eligieron el pabellón de El Puente para recibir a los niños del municipio.

Los Reyes Magos que venían de Oriente huyendo del mal tiempo se encontraron solo con un poco de frío que casi no notaron con sus capas y sus barbas y melenas rizadas bien arregladas y abrigosas.