Un joven alistano de "pura cepa", nuevo inspector jefe de la Policía de Fronteras

La Policía de Fronteras (Unidad de Documentación y Extranjería de la Policía Nacional) ubicada en la Comisaría de Alcañices ha iniciado una nueva etapa de prestación de servicios en la Raya de España y Portugal tras el nombramiento como nuevo inspector jefe del joven Elías Capitán Vaquero, un alistano de pura cepa, natural de la localidad de San Martín del Pedroso, muy conocido y querido a ambos lados de la frontera hispanolusa donde se ha criado.

Elías Capitán Vaquero, un profesional y persona muy sencilla, abierta y bien formada, ha tomado el relevo de Pedro Iglesias Salas, un veterano policía salmantino nacido en Cantalapiedra y alistano de corazón y adopción, pues encontró el amor en Figueruela de Abajo donde se casó y llegada la jubilación ha fijado su residencia convertido ya en un vecino más del pueblo y presidente de la Asociación de Jubilados "Santiago Apóstol".

Elías Capitán Vaquero luce con orgullo la tradicional capa alistana. / Ch. S.

La Policía de Fronteras, parte ya vital e imprescindible de "La Raya", cuenta con un equipo humano integrado por 17 efectivos, de los que 13 son agentes (varios de ellos alistanos), prestando su servicio en el territorio rayano de alrededor de 120 kilómetros de la provincia de Zamora (Aliste, Sayago y Sanabria) y Tras os Montes y Alto Douro en el distrito de Braganza (concelhos de Miranda, Vimioso y Braganza).

En 2008 se implantó la tramitación del DNI y Pasaporte electrónicos en la Comisaría de Alcañices (Oficina de Documentación de Españoles) de la Dirección General de la Policía.

Sus servicios son vitales, ya que sus efectivos se desplazan a renovar el carné de identidad a residencias de ancianos y a casas de aquellas personas de la tercera edad o dependientes que no pueden viajar.

Trayectoria

La historia del nuevo inspector jefe comenzaba a escribirse cuando su padre Elías Capitán García, un extremeño nacido en Madrigal de la Vera (Cáceres), se incorporaba el 10 de enero de 1979 a la Universidad de Comillas (antigua Academia de Policía). Su sueño era Madrid, pero su primer destino fue Durango en Vizcaya, pasando luego a Bilbao donde estuvo solo ocho meses.

En agosto de 1980, con solo 22 años, era destinado a la Comisaría de Alcañices, en la que ya permanecería hasta su jubilación en 2023. Poco podía imaginar que en tierras alistanas encontraría el amor.

Se casó en San Martín del Pedroso, donde formó una familia de la que nacieron dos hijos, uno de ellos Elías Capitán Vaquero.

El nuevo inspector jefe conoce como nadie el territorio fronterizo. No en vano nació y creció en San Martín del Pedroso, fronterizo con Quintanilha, freguesía del concelho de Braganza donde, como su padre, es fiel devoto de Nuestra Señora la Virgen de la Ribera (La Riberinha). Deportista nato una de sus aficiones es el fútbol y siendo joven fue el portero del Club Deportivo Aliste de Valer.

La Comisaría de Policía de Fronteras echaba a andar allá por el año 1961 ubicada en los bajos del Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Alcañices en la Plaza Mayor.

Unos comienzos donde la plantilla la formaban solo cinco agentes, de los que uno era el inspector jefe, tres inspectores y un motorista, que era el encargado de viajar de pueblo en pueblo para hacer el carné de identidad a los alistanos y alistanas.

En aquellos tiempos no había otros medios de transporte mecánicos entre los pueblos y Alcañices. De hecho, ni la propia policía disponía de coche.

La actual Comisaría de Policía de Fronteras situada en el entorno de la "Fuente Herrada", haciendo esquina con la Nacional 122 y la carretera de Tres Marras (Vimioso), se construyó en 1966, siendo propiedad de la Dirección General de la Policía. Antaño los controles policiales siempre eran fijos, hasta 1992, cuando, coincidiendo con las Olimpiadas de Barcelona se iniciaban los controles móviles, con una auténtica estructuración en los Servicios Fronterizos.

El nuevo inspector jefe de la Policía de Fronteras posa con sus padres. / Ch. S.

Durante los 64 años de vida la Policía de Fronteras ha contado con diferentes inspectores jefes, siendo Jesús María Lorenzo Más el que mayor tiempo desempeñó la jefatura. Nacido en Alcañices, ingresó en el Cuerpo Superior de Policía en 1970 y, tras pasar una etapa en el País Vasco en tiempos de la banda terrorista ETA, fue trasladado hasta Alcañices, donde desempeñó el cargo de inspector jefe hasta su prejubilación en 2001.

Tras él era nombrado inspector jefe Luis Javier Vega Cuesta, un asturiano, que desempeñó el cargo durante más de una década.

Entre 2017 y 2025 tomaba el mando Pedro Iglesias Salas, nacido en 13 de agosto de 1960 en Cantalapiedra (Salamanca) quien, tras pasar por varios destinos como Málaga, Madrid, Palencia y Zamora, aterrizaba en Aliste algo en lo que influyó sus vínculos con la comarca: su esposa Toñi es de Figueruela de Abajo.

España y Portugal comparten cinco CCPA (Centro de Cooperación Aduanero) entre ellos el de Quintanilha y Alcañices, más los de Tui y Valeça do Minho, Vila Formoso y Fuentes de Oñoro, Cya y Elvás y Castro Marim y Ayamonte.

"Acuerdo de Schengen"

El "Acuerdo de Schengen", firmado el 14 de junio de 1985 en Schengen (Bélgica), al que se adhirió España el 14 de junio de 1985 en Bonn (Alemania), facilita la libre circulación entre los países de la Unión Europea, pero a la vez contempla la realización de controles conjuntos cada dos meses a uno y otro lado de las fronteras terrestres.

En el caso de la CCPA de Quintanilha y Alcañices normalmente se llevan a cabo en la carretera Nacional 122 (Aliste-España) o en la Autopista Trasmontana (Tras os Montes-Portugal) por parte de las españolas Policía Nacional y Guardia Civil y de las portuguesas PSP y GNR (Guarda Nacional Republicana).

Alistanos y trasmontanos, autoridades y ciudadanos, muestran su agradecimiento una vez más por la ardua e intensa labor de la Policía de Fronteras, a la vez que felicitan y desean lo mejor en su nueva andadura y etapa como inspector jefe al querido y admirado paisano Elías Capitán Vaquero.