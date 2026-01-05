Hilar lana para despedir el año: la iniciativa que ha unido a la Alta Sanabria

El proyecto Hilando Tradiciones culminaba en el filandar de Santa Colomba de Sanabria estas navidades, cerrando su programación en el año 2025 llevado a cabo por la asociación CryoSanabria en los municipios y pueblos de Santa Colomba de Sanabria, Porto, Villanueva de la Sierra y Lubián, en la Alta Sanabria. Más de un centenar de personas se han sumado a este proyecto que ha vertebrado el entorno social de las mujeres en el medio rural. "Hilando Tradiciones no solo ha tejido lana: ha tejido comunidad, memoria y futuro".

Este proyecto "ha sido posible gracias a la iniciativa Solidarios Nacionales del Grupo Tragsa, que nos ha permitido adquirir todo el material necesario para la realización de los talleres. Su apoyo ha sido fundamental para que esta idea pudiera hacerse realidad en nuestros pueblos", señalan desde Cryosanabria.

Trasladan su agradecimiento por "la colaboración del Museo Raíces y de la asociación de Las Loretas de Santa Colomba de Sanabria, así como de la Plataforma 102 en la Alta Sanabria. Y, muy especialmente, a Pilar y María Jesús, de Santa Colomba de Sanabria, por su apoyo incondicional desde el primer día en que comenzamos a soñar y dar forma a este proyecto. Gracias por creer y por estar".

Reconocen el apoyo de Francisco Blanco, alcalde de Porto, por tendernos siempre la mano, por su cercanía y por la total disponibilidad de su ayuntamiento para acoger los talleres. Un agradecimiento extensivo también a Felipe Lubián, alcalde de Lubián, por abrirnos las puertas de la Casa Nueva del Pueblo y a María y Visi, por su implicación en los talleres de hilado. A Otilia Castaño, alcaldesa de Pías, trasladan su reconocimiento "por su disposición y por recibirnos finalmente con los brazos abiertos en el mes de noviembre, después de encuentros, llamadas y un mes de agosto para olvidar. Gracias por la confianza".

Un reconocimiento muy especial a "Reme, de San Juan de la Cuesta, nuestra primera hilandera. Gracias infinitas por acompañarnos durante todos estos meses, por tu implicación, tu generosidad y tus ganas constantes de seguir aprendiendo y compartiendo. Sin ella, este camino no habría sido el mismo".

El hilandero más joven, Juan José, es el símbolo de relevo generacional y de que las tradiciones siguen vivas cuando se comparten. Y, por último, "nuestro agradecimiento a Patricia Sainz Pesquero, por apadrinar la candidatura de Hilando Tradiciones a los premios Solidarios Nacionales del Grupo Tragsa". Desde la asociación hacen extensivo el reconocimiento a todas las personas que han tejido tiempo, conocimiento y corazón.