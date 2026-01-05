La borrasca "Francis" se deja notar en Sanabria: se lleva la nieve y deja el frío
Las temperaturas se desploman y en muchas localidades se han registrado intensas heladas en uno de los días más fríos del invierno
Los termómetros no subieron de los 5 grados de temperatura en puntos de comarca como Rábano de Sanabria, Barrio de Rábano, San Justo o Villarino en uno de los días más fríos del invierno.
En Otero de Bodas la temperatura a primera hora de la mañana era de 10,5 grados bajo cero, como así quedó reflejado en los termómetros de los vehículos que a primera hora de la mañana arrancaban la jornada laboral.
La borrasca “Francis” pasaba de largo sin dejar nieve, aunque no el frente polar del norte que desplomaba las temperaturas.
El equipo de mantenimiento invernal de la Diputación dispensaba fundentes por las carreteras de los pueblos para evitar la formación de placas de hielo en las vías locales, principal preocupación de los residentes en los pueblos a primera hora en las zonas de umbría.
El registro en Puebla de Sanabria caía hasta los 5 bajo cero en una jornada de lunes donde la máxima se mantuvo en cuatro grados.
“No subimos de los cuatro grados” reconocía el alcalde de Galende, Miguel Ángel Martos, en El Puente de Sanabria, en un día de mercado, con concurrencia pero muy frío. El premio de consolación fue el sol que reinó durante todo el día.
Y a la espera de los premios estaban los clientes de la administración de lotería de El Puente, en un día de afluencia notable.
El administrador Benjamín Matilla reconocía que “las pedreas premiadas en el sorteo de Navidad, de 100,120 euros, se han reinvertido en el Niño”. Los Reyes se preparan para traer capa de abrigo y regalos.
