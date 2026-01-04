Un viaje exprés a la antigua Judea desde Villalazán
Cerca de medio centenar de vecinos han participado en el primer Belén viviente que ha logrado atraer a cientos de personas al pueblo
Lo suyo ha sido un viaje tan exprés como exitoso a la antigua Judea. Villalazán se convertía este fin de semana, por méritos propios, en la viva conmemoración del nacimiento de Jesús. Medio centenar de vecinos, entre ellos muchos menores, se enfundaron en antiguos ropajes, trajes heredados y disfraces para dar vida a la representación del portal de Belén.
Una apuesta impulsada desde la compañía teatral de la asociación Villa-Balzam y que ha extendido a la recuperación de antiguos oficios. Pastores, lavanderas, pescadores herreros, hilanderas, posaderos o carpinteros... "Había papeles para todos", reconoce Pablo Pérez, presidente de la asociación. No faltaron los animales con lechones y corderos resguardados al calor de la paja.
La plaza se convertía en un escenario de época al olor de las rosquillas fritas que se amasaron y frieron en directo para endulzar una fría tarde de enero. Dos narradoras guiaron una representación dividida en dos pases que captó la atención de centenares de vecinos y personas venidas de otras localidades cercanas.
Un pueblo tan "abarrotado" como volcado en una iniciativa que, si bien se propuso meses atrás, ha tomado forma definitiva hasta hace apenas una semana. "Estamos muy unidos. Es la forma en la que funcionan las cosas".
