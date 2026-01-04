Los sombríos, el peligroso enemigo 'invisible' en las carreteras de Zamora durante el invierno

Cuando parecía que el otoño de Zamora iba a ser tranquilo en lo meteorológico, el frío más habitual del invierno y las heladas propias de esta época del año se han convertido en un invitado más en las madrugadas y mañanas de la provincia. Además de dejar escenarios de postal en los infinitos parajes naturales zamoranos, como este mismo fin de semana en Sanabria, estas inclemencias también pueden ser protagonistas de quebraderos de cabeza para los conductores. Una situación por la que es recomendable extremar las precauciones al volante y evitar cualquier distracción para no sufrir accidentes.

Aunque las temperaturas vayan subiendo con las primeras luces del día y nuestros coches dejen de marcar el temido "riesgo de heladas" a media mañana, algunos de los peligros propios del invierno permanecen muchas horas más en las carreteras. Especialmente en aquellos lugares conocidos como 'sombríos', que no son más que zonas a las que apenas llega el sol durante toda la jornada. Olvidados por los conductores debido a la mejoría de la climatología, estos trozos de carretera que no suelen superar la veintena de metros de longitud son el espacio perfecto donde las placas de hielo perduran durante horas.

Por ese motivo, desde el centro de emergencias 112 Castilla y León han querido recordar a los conductores de la Comunidad como reaccionar en caso de que nuestro coche pase por encima de una zona helada. Unas recomendaciones que son también aplicables a los 'sombríos', un peligro que es muchas veces invisible y con el que cualquiera se puede topar por sorpresa después de kilómetros de tranquilidad, en especial en vías secundarias. En ese caso, será necesario seguir tres pasos muy sencillos: levanta el pie del acelerador, no frenar hasta recuperar la adherencia por completo y no rectificar la dirección bajo ninguna circunstancia.

Chequeos rutinarios

Las bajas temperaturas hacen que revisar ciertos detalles de nuestro vehículo sea aún más necesario de lo habitual. Antes de arrancar cualquier viaje, sin importar su longitud o recorrido, chequear el correcto estado de las ruedas y la presión de los neumáticos -que baja con el frío- solo costará unos pocos segundos y puede evitar males mayores. También será importante hacer un 'test de frenado' al inicio de la marcha, aprovechando para ello zonas sin aparente peligro, siempre a baja velocidad y con todas las precauciones necesarias. Si cualquiera de estos análisis rápidos no cumple con lo esperado, es momento de circular con más delicadeza o, en el más extremo de los casos, detener la marcha.