Rabanales homenajea a sus abuelos: "Sois la raíz, la memoria y el sostén de los pueblos"

La gala homenaj en la iglesia de San Salvador honró de manera muy especial a los "abuelos y abuelas de nuestros pueblos, quienes han sido raíz, memoria y sostén de la comunidad: han cuidado de la tierra, las tradiciones y sobre todo de las personas. Nos han trasmitido historias, valores y la forma de vivir que nos ha hecho quienes somos. Gracias por la paciencia que nos habéis dado generación tras generación", sentencia el alcalde Santiago Moral Matellán.

Dentro de los abuelos, reconocimiento especial a aquellas personas que han logrado superar la barrera de los 100 años siendo la historia viva de sus pueblos: "Más allá de los años celebramos la experiencia, la memoria y la dignidad que representan, en su memoria está la historia que no siempre aparece en los libros. Nuestra gratitud por lo que nos han dado y nuestro respeto por lo que siguen siendo: ejemplos de fortaleza, constancia y amor por nuestros pueblos. El futuro se construye cuidando a quienes nos preceden".

Los centenarios de Rabanales

Cinco centenarios tuvo el municipio de Rabanales en 2025 y dos de ellos asistieron al homenaje: Margarita Calvo Ballesteros, la hija de la tía Justa y el tío Lorenzo, nacida en Ufones el día 23 de febrero de 1924; y Agustín Martín Ríos, el hijo de Simón y Concepción, que nació el 7 de septiembre de 1924 en Campogrande y se casó el 5 de febrero de 1954 con María Gelado Moral de Rabanales donde fijaron su morada y formaron su familia. Emotivo momento en que los niños del pueblo le entregaron sendos ramos de Flores a Margarita y Agustín.

En Grisuela, donde nació un ya lejano 7 de octubre de 1925, vive Agustín Santiago Ballestero que se casó Josefa Martín Moral y fue en 1961 emigrante en Suiza. El cuarto centenario es Vicente González del Prado que cumplió el centenario en el verano.

Mención póstuma

Mención especial a título póstumo para la señora Margarita Rivas Blanco la mujer más longeva de la historia de Rabanales que nació el 13 de mayo de 1922 y se casó el 12 de febrero de 1947 con Román Martín Fernández, la cual falleció el 19 de mayo de 2025 a los 103 años de edad.

Mujeres alistanas

Un homenaje, sentido y emotivo, que se extendió también a las mujeres rurales alistanas: "Unas personas muy especiales, alma, corazón y vida de nuestros pueblos; con su trabajo constante, muchas veces invisible, han sostenido familias, campos y tradiciones, han cuidado de los mayores y de los niños, han mantenido vivas las costumbres y han sabido resistir al paso del tiempo y las dificultades sin perder su dignidad ni su fuerza. La historia de Aliste no se entiende sin ellas, sin su esfuerzo, su sabiduría y su amor por esta tierra".

El Ayuntamiento de Rabanales acoge ya permanentemente un cuadro en su honor, "como acto de reconocimiento y de justicia en agradecimiento a los que nos han dado y a cuantas seguís apostando por nuestra comarca alistana". En él se representa a una mujer alistana al calor de la lumbre.

La gala de homenaje a los abuelos en Rabanales fue una forma sencilla pero sincera de gratitud por su paciencia, por el ejemplo y por el cariño que nuestros mayores nos han dado generación tras generación: "Un reconocimiento merecido y un encuentro lleno de emoción y orgullo compartido".

El municipio de Rabanales cuenta en la actualidad con 488 vecinos de los cuales 269 son varones y 219 mujeres. De ellos 222 son personas de la tercera edad: con 86 octogenarios y nonagenarios y cuatro centenarios. n