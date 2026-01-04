Los quintos de Vadillo de la Guareña, al trote entre bailes y el gallo

Tradición y nuevos tiempos marcan la festividad de los quintos en Vadillo de la Guareña. Ataviados con los tradicionales fajones, blusa blanca, pañuelo rojo y boina, la quintada de 2026 se ha subido a los caballos para cumplir una costumbre que, en esta localidad, se festeja de casa en casa a golpe de cuchara, bailes y el gallo.

Jimena, Elena, Carla, Nahia, Vera y Mikel conforman la quintada de un buen 2026 para Vadillo de la Guareña, donde "hay años que no hay, aunque el próximo por suerte también tendremos", recuerda Mariángeles Moreda.

La fiesta, marcada por el ambiente familiar, supone un doble motivo de satisfacción para los propios protagonistas como para los padres y muy especialmente los abuelos "que se sienten muy orgullosos".

Espantando al frío, el primer fin de semana de enero es la fecha marcada en rojo en esta localidad en la que padres e hijos se reúnen la noche anterior para compartir una noche de cena, música y fiesta hasta bien entrada la madrugada. Los cuerpos deben estar preparados para cumplir con un gran día que arranca poco antes del mediodía para subir a ritmo de charanga hasta la iglesia.

Tras la eucaristía, es el momento de la bendición de los caballos y las tradicionales carreras en el entorno de la ermita. Para entrar en calor, nada mejor que recorrer los domicilios de cada uno de los quintos, donde les aguarda un plato caliente listo para degustar, una tradición conocida como "correr el bollo".

Tradiciones que contrastan con las adaptaciones a los tiempos que corren, en los que se ha optado por prescindir de colgar el gallo -antaño exhibido junto a una longaniza en la carroza, previo a la realización de un guiso-. En su lugar, los quintos se realizan una foto previo a la última parada donde se sirvió una dulce merienda previo a una tarde y noche de música.