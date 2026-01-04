Ponferrada - Puebla de Sanabria: cuando 50 kilómetros en línea recta se convierten en dos horas de viaje

Para los más 'frikis' de la geografía, no será una sorpresa saber que Castilla y León es la comunidad autónoma más extensa de todo el país. Con 94.224 kilómetros cuadrados de superficie, las nueva provincias ocupan alrededor del 18,6% del territorio español. De hecho, esta autonomía es la única de toda España que es más grande que el país vecino, Portugal. En resumen, se trata de una amplia superficie que, pese a los avances de las últimas décadas, aún tiene muchas deficiencias en materias de conexiones y transporte. Unos problemas que, de tanto en cuanto son viralizados en redes sociales, como ha ocurido en las últimas horas con León y Zamora.

Durante la tarde de este martes, un usuario leonés compartía en su cuenta de X -antiguo Twitter- las recomendaciones de enrutamiento que le marcaba su teléfono para hacer un viaje que uniera Ponferrada y Puebla de Sanabria. Ambas localidades, cabeceras de sus respectivas comarcas y alejadas de sus capitales, están separadas por apenas 54 kilómetros en línea recta, que en otros casos se completan en menos de una hora. Sin embargo, en cuanto los usuarios se montan en su vehículo particular, este viaje se puede convertir en una auténtica odisea, ya sea por el kilometraje o por los difíciles caminos que hay que transitar para unir ambos puntos en alrededor de 2 horas.

El comentario que se adjuntaba junto al 'post' original remarcaba que "esto es de rigurosa coña", sin referirse claramente al largo viaje o a la lentitud propia de uno de los dos. Ambas alternativas, como decimos, se aproximaban a las dos horas. En el caso de la 'rápida', sus más de 170 kilómetros se compone principalmente de tres vías: las autovías A-6 (hasta La Bañeza) y A-52 (desde Camarzana de Tera) junto a LE-110 (ZA-11O en suelo zamorano) que une ambas. En cuanto a la 'lenta', tendría algo menos de 100 kilómetros a recorrer, aunque por carreteras de montaña como la LE-CV-192/21 (pasando por la Estación de Esquí del Morredero) o la ZA-P-2665 (pasando por el alto de Escuredo).

Quejas y risas

Las respuestas a la publicación no se hicieron esperar, habiendo quien aseguraba que "no la recomiendo a no ser que tengas un GR Yaris", en referencia a la opción por carreteras secundarias. El propio autor original remarcaba también en otro de los comentarios que "entre noviembre y marzo en muchos momentos es intransitable por la nieve" y echaba mano de antiguas "propuestas de túneles rechazadas por la Junta de Castilla y León". Hay quien tiraba también de ironía y sorna para calificar el estado de estas carreteras de montaña, diciendo que "hay menos agujeros en las del frente de Donetsk y Lugansk".