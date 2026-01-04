El Museo del Aceite de Fermoselle opta a un nuevo premio a la excelencia

El Museo del Aceite de DourOliva enclavado en Fermoselle opta al "Premio Excelencias Gourmet 2025", tras ser elegido finalista por el jurado del certamen.

Este nuevo reconocimiento se suma al obtenido recientemente por el Museo del Aceite, que recibió en Málaga el premio al Mejor Oleoturismo con Experiencia Maridaje en los Premios a la Excelencia Turística 2025.

Este galardón reconoció la labor de una empresa familiar que fusiona la ancestral tradición olivarera con experiencias gastronómicas y culturales de vanguardia a través de la marca DourOliva.

Ahora, el Museo del Aceite opta al "Premio Excelencias Gourmet 2025", tras su elección entre un amplio listado de candidatos por parte de un jurado integrado por personalidades de diferentes países del mundo y reconocidas en diversos sectores como el turismo, el arte o la gastronomía.

Votaciones del público

Además, al haber sido designado finalista, el Museo del Aceite de Fermoselle también opta a ganar el "Premio Excelencias del Público", que se concederá a los proyectos más votados online desde el 5 de enero y hasta el día 14.

Los galardones se entregarán el 21 de enero en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid durante un acto que reunirá a destacadas personalidades de la gastronomía o la industria turística a nivel mundial.

Los "Premios Excelencias Turísticas" reconocen tradicionalmente a figuras destacadas de la industria turística, y su entrega se complementa con premios en otros ámbitos.

Entre ellos, los "Premios Excelencias Gourmet", que ponen en valor los proyectos más sobresalientes en la gastronomía, un sector estrechamente relacionado con el turismo y al que opta el Museo del Aceite de Fermoselle.