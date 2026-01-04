Magia anticipada en el alfoz de Zamora

Haciendo un alto en su apretada agenda, Sus Majestades de Oriente adelantaron su llegada al medio rural zamorano. A la espera de que Melchor, Gaspar y Baltasar desplieguen mañana su magia en las grandes cabalgatas, su visita ha sentido 24 horas antes en el alfoz, concretamente en Villaralbo y Moraleja del Vino.

Sus Majestades de Oriente adelantan su llegada a Moraleja del Vino / Alba Prieto

Solo ellos podían obrar el milagro de estar presentes casi al mismo tiempo en dos puntos situados a 4 kilómetros de distancia con unas cabalgatas que, en la localidad moralejana, llegaban al ritmo de la música, bailes y menores disfrazados.

El espíritu navideño se extendía en Villaralbo a los usuarios de las residencias de San Torcuato y Domusvi, quienes han podido compartir sus deseos con los Reyes Magos. Los niños también han tenido la oportunidad de entregar personalmente las cartas a los pajes y Sus Majestades en una tarde aderezada con chocolate con churros.