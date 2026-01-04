"En el belén tocan a fuego": el villancico tradicional de Sanabria que resume el año 2025

El grupo Alollano siguió la estela del maestro Miguel Manzano e interpretó un amplio repertorio de villancicos populares y clásicos ante el público sanabrés que llenó la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Asturianos, para finalizar el año.

Desde hace 25 años Alollano difunde la música de la tierra, pero en su concierto de Asturianos desgranó la música navideña recogida por el etnomusicólogo, compositor y teórico fundador del grupo. Manzano realizó la armonización y arreglos de los villancicos europeos más conocidos y difundidos.

El grupo zamorano, bajo la dirección musical de Ana Robles, abrió la actuación con el villancico popular "Nochebuena" y el estribillo más repetido fue "hoy se cena buen turrón". Una de las piezas interpretada resume un año en esta tierra "En el Belén tocan a fuego" del repertorio popular castellano. “Una pandereta suena”, Venid pastorcillos”, etc.

En esa labor de investigación del maestro Manzano desentraña el origen de “Noche de Paz”, interpretado el 24 de diciembre de 1818 en la iglesia de San Nicolás de Oberndorf (Austria). Cuenta la leyenda que el órgano se había estropeado por culpa de los ratones. El sacerdote le pidió al organista Franz Xaver Gruber que compusiera una melodía para guitarra para un poema que el propio sacerdote, Joseph Mohr, había escrito.

La actuación enriqueció el disfrute del público con las breves explicaciones previas a cada pieza. "Adeste Fideles”, “Loa de Navidad”, “Coral de Navidad”, el “Abeto azul” y “Din, dan, don” fueron algunas de las canciones brindadas al público sanabrés.