Alerta por nieve en Sanabria: esto es lo que debes saber si vas a coger el coche

El pronóstico era que la borrasca 'Francis' aterrizara en Zamora este domingo 4 de enero y las previsiones han dado en el clavo. Así llega de nuevo la nieve a la provincia, más en concreto a la comarca de Sanabria, aunque también es probabla que cuaje en La Carballeda y otras zonas del territorio zamorano.

A causa de la llegada de la nieve a Sanabria, la Delegación del Gobierno de Castilla y León ha establecido la fase de alerta amarilla por nevadas en el Protocolo de coordinación de actuaciones ante situaciones meteorológicas adversas en la red de carreteras del Estado. La alerta permanecerá activa desde las 00.00 hasta las 9.00 horas, sin más observaciones relevantes por parte del informe.

Aunque este nivel de aviso indica un "peligro bajo", la probabilidad de precipitaciones (entre el 40 y el 70 por ciento) y unas temperaturas mínimas de -6 grados invitan a la prudencia a la hora de coger el coche durante la madrugada en la comarca de Sanabria.

La Dirección General de Tráfico (DGT) aconseja aumentar la concentración al volante ante la presencia de nieve y hielo en la carretera. Conducir en esta situación aumenta el riesgo debido a la baja adherencia de los neumáticos. Si puedes evitar desplazarte, evítalo. Si no, reduce la velocidad, aumenta la distancia de seguridad y utiliza marchas largas en llano o en subida para no revolucionar el motor; en bajada usa marchas cortas para aprovechar el freno de motor.

Con este aviso, todas las ciudades de Castilla y León permanecerán en alerta amarilla por nieve este 5 de enero. Salamanca y Valladolid ya estaban en aviso desde las 12 horas del día de hoy y permanecerán en la misma situación mañana, a falta de nuevas actualizaciones por parte de la Delegación del Gobierno en Castilla y León.

El año 2026 ha comenzado con frío en Zamora y parece que continuará así durante varios días más. Ya es habitual en estos primeros compases de enero ver los termómetros por debajo de los 0 grados, a excepción de algunos momentos en que la lluvia suavizó las temperaturas.

La previsión de la Agencia Española de Meteorología (AEMET) para los próximos días en Zamora es de mínimas en torno a los -3 grados, con máximas de entre 4 y 7 en Zamora capital. Indicadores similares a los de Benavente, Toro; mientras, en Puebla de Sanabria mañana se alcanzarán los 7 grados bajo cero y las máximas rondarán entre los 4 y 7 grados hasta el próximo fin de semana.