Vecinos de seis pueblos solicitan la revocación a la planta de biogas de El Cubo

Vecinos de seis pueblos de la comarca de Tierra del Vino solicitan la revocación de la evaluación de impacto ambiental favorable otorgada al proyecto de construcción de la planta de biogás en el término municipal de El Cubo. La solicitud, registrada el pasado 2 de enero, considera que "no se han tenido en cuenta aspectos urbanísticos o hídricos" convirtiendo en inviable la resolución.

Así lo considera el escrito registrado por la asociación Pueblos Vivos, compuestos por vecinos de El Cubo de Tierra del Vino, Maderal, Cuelgamures, Fuestespreadas, Villamor y Argujillo ante la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y ordenación del Territorio de la Junta.

En su contenido especifican que "tras un riguroso estudio técnico", se ha comprobado que en la evaluación de impacto ambiental "no se han tenido en cuenta aspectos urbanísticos como el uso del suelo en el cual se pretende construir dicha planta, o también aspectos hidrológicos tales como la proximidad de discontinuos cursos del agua, proximidad de masas de agua protegidas para abastecimiento humano; así como la cercanía de explotaciones ganaderas, o el contacto estrecho con la Red Natura 2000".

Unos aspectos que desde la asociación pueden a las autoridades ambientales competentes que "tengan en cuenta" de cara a la solicitud de revocación siendo "motivos de peso" para dejar sin efecto dicha resolución.

El informe técnico favorable fue otorgado a la empresa Biorig Energy Cubo del Vino - Zamora S. L. el 16 de diciembre de 2025 por la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental "siempre y cuando se cumplan las condiciones" establecidas tanto en la declaración como en el estudio de impacto ambiental, así como las normas urbanísticas vigentes o de cualquier otro tipo, "que pudieran impedir o condicionar su realización".

La planta recibirá hasta 198.0000 toneladas de residuos agroganaderos al año (547 toneladas diarias), en su mayoría purín de porcino (93.000 toneladas anuales), estiércol de vaca (45.000), paja de maíz (47.000) y gallinaza (13.000). Durante el periodo de exposición pública se presentaron alegaciones al proyecto por parte de la Asociación Ecologistas en Acción de Zamora, Asociación Cultural Amigos de Velilla, Asociación Viriatos Zamora, Zamora Viva Plataforma por la Defensa del Territorio y de numerosos particulares.