La situación de la sanidad en Tábara: sin un médico por jubilación y sin matrona por enfermedad

La plataforma en defensa de la sanidad pública de Tábara ha denunciado públicamente que el nuevo año comienza en la zona básica de salud con una plantilla de profesionales sanitarios "incompleta”, por lo que en febrero retomará los cortes de la carretera N-631 en señal de protesta.

En una reunión mantenida con el coordinador de la zona básica de salud, los integrantes de la plataforma han confirmado las carencias actuales en la atención sanitaria y las que “se avecinan a corto plazo”.

Y es que el médico que ejercía las funciones de coordinador se jubiló a finales de diciembre y, desde noviembre, la matrona está de baja por enfermedad, lo que obliga a las mujeres de la zona a desplazarse a otras zonas básicas de salud o a la capital zamorana para ser atendidas.

Además, la plataforma alertó de que en mayo la zona básica de salud de Tábara se quedará sin otro médico, ya que a uno de los doctores le han concedido el traslado que había solicitado. Del mismo modo recordó que los pacientes de la zona son atendidos por dos médicos “reenganchados” que, en cualquier momento, pueden decidir jubilarse y disfrutar de un “merecido descanso”.

Por los motivos expuestos, la plataforma recalcó que, si se cumplen las previsiones, la zona básica de salud de Tábara se quedará a corto plazo con una plantilla reducida a cinco médicos de los nueve que le corresponden y sin tener en cuenta la baja de la matrona, a la que deseó una pronta recuperación.

Ante esta situación, el colectivo remitió el 20 de diciembre un escrito a la delegación territorial de la Junta por el que solicitaba una reunión urgente para intentar buscar una “rápida solución” a un “grave problema”.

Reunión con la Junta

Diez días más tarde, el delegado territorial de la Junta, Fernando Prada, mantuvo una reunión con los representantes de la plataforma, a los que expuso que “no hay médico para cubrir la baja del que se ha jubilado”, respuesta que sorprendió al colectivo porque la situación era conocida con un año de antelación, pero “no han conseguido un médico de repuesto”.

En cuanto a la ausencia de la matrona por motivos de salud, Prada trasladó a la plataforma que ningún profesional quiere cubrir un contrato por baja en un pueblo, al margen de que “hay pocas matronas que tengan la titulación de obstetricia”.

Sobre los dos médicos reenganchados, el delegado territorial de la Junta comunicó a la plataforma que, por el momento, “no tiene notificación de que se quieran jubilar a lo largo del 2026”.

Por otra parte, Prada se comprometió a “intentar por todos los medios” conseguir que se cubra la plaza del médico que se ha jubilado y que “tendrá en cuenta” la baja del que se trasladará en mayo, a la vez que reiteró que “no hay médicos” y que los pocos disponibles “no se quieren desplazar a los pueblos”, por lo que incidió en la importancia de ofrecer a los profesionales unos “complementos económicos atractivos” para que se animen a trabajar en las zonas básicas de salud de la provincia.

Ante las respuestas ofrecidas por el delegado territorial, la plataforma ha denunciado que el problema de fondo es que “los médicos no quieren venir a los pueblos porque están mal pagados”, situación de la que culpabilizó a las distintas Administraciones a cuyos responsables “les pagamos demasiado para el desastroso trabajo que realizan”.

Por los motivos expuestos, la plataforma ha anunciado que el próximo 7 de febrero procederá a cortar la carretera N-631 a la altura de La Torre de Tábara en señal de protesta por la situación actual de la asistencia sanitaria en la zona básica de salud.